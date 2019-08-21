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Memurların zam pazarlığında yasal süre doldu

21.08.2019 - 08:03
Memurların zam pazarlığında yasal süre doldu | Ekonomi Haberleri

Memur ve memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirleyecek 5. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde yasal olarak belirlenen müzakere süresi sona erdi. Sürenin sona ermesi nedeniyle toplu sözleşmeyle ilgili Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvuru süreci başlamış oldu.

Kamu İşveren Heyeti ile Kamu Görevliler Sendikaları Heyeti arasında 1 Ağustos'ta başlayan 5. Dönem Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde yasal olarak belirlenen müzakere süresi tamamlandı. Hükümet ve memur sendikaları arasında 20 günlük süre zarfında sözleşme konusunda mutabakat sağlanamadı.

Anlaşma için belirlenen sürenin sona ermesiyle toplu sözleşmede Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvuru aşamasına gelindi. Bu sürecin işlemesi için memur sendikaları ya da hükümetin 21-23 Ağustos tarihlerinde Hakem Kuruluna başvurması gerekiyor. Başvuruyla devreye girecek Kurul, en geç ay sonuna kadar karar verecek ve bu karar bağlayıcı olacak.

HÜKÜMETİN SON TEKLİFİ YÜZDE 4 4'TÜ

Görüşmeler kapsamında hükümet, 16 Ağustos'ta Kamu İşveren Heyeti adına ilk zam teklifini açıklamıştı. 2020'nin ilk altı ayında yüzde 3,5, ikinci altı ayında yüzde 3, 2021'nin ilk altı ayında yüzde 3, ikinci altı ayında yüzde 2,5 zamdan oluşan bu teklif, memur konfederasyonlarınca kabul görmemişti. Bunun üzerine hükümet, 18 Ağustos'ta 2020'de yüzde 4 4, 2021'de yüzde 3 3 zamdan oluşan yeni teklifte bulunmuştu.

Kamu Görevliler Sendikaları Heyet Başkanı ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, bu teklifin de sözleşmeyi imzalama seviyesinin uzağında olduğunu belirterek, yeni teklif beklediklerini söylemişti.

Taraflar arasında son güne kadar uzlaşının sağlanamaması üzerine Memur-Sen, iş bırakma ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önünde cüzdan bırakma eylemi yapmıştı.

KONFEDERASYONLARIN TALEPLERİ

Toplu sözleşme masasında 11 hizmet kolunun tamamıyla yetkili konfederasyon olan Memur Sen, taban aylığa seyyanen 200 lira, ilk yıl yüzde 8 7, ikinci yıl yüzde 6 6 zam ve birinci yıl yüzde 3, ikinci yıl yüzde 2 refah payı talebinde bulunmuştu.

Türkiye Kamu-Sen ise taban aylığa seyyanen 600 lira, ilk yıl yüzde 10 10, ikinci yıl yüzde 8 8 zam ve her iki yıl için yüzde 3 refah payının yanında, memurlara da bayram ikramiyesi ödenmesini talep etmişti. Pazarlık masasının diğer üyesi KESK, 2020 için toplam yüzde 38 artış, 2021 yılı için de 2020 enflasyonu artı 3 puan refah payı istemişti.


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