Memurlar için yüzde 10+6 zam talebi

Memur-Sen, 4. Dönem Toplu Sözleşmesi için 2018'in ilk altı ayında yüzde 10, ikinci altı ayında yüzde 6; 2019'un ilk altı ayında yüzde 10, ikinci altı ayında yüzde 8 zammın da aralarında olduğu 3 alternatifli teklifini Devlet Personel Başkanlığı'na sundu.

Yaklaşık 1 milyon 700 bin kamu görevlisi ve memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme pazarlığı 1 Ağustos'ta başlayacak.

Memur-Sen, 2018'in ilk altı ayında yüzde 10, ikinci altı ayında yüzde 6; 2019'un ilk altı ayında yüzde 10, ikinci altı ayında yüzde 8 zammın da aralarında olduğu 3 alternatifli teklifini Devlet Personel Başkanlığı'na sundu.

Tekliflerinin kümülatif olarak maaşlara yıllık en düşük yüzde 16,60, iki yıllık yüzde 38,52 zam yapılmasını içerdiğini belirten Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın şunları kaydetti:

"Birinci alternatifimiz, aylık, taban aylık ve yan ödeme katsayılarına 2018'in birinci altı ayında yüzde 10, ikinci altı ayında yüzde 6, 2019'un birinci altı ayında yüzde 10, ikinci altı ayında yüzde 8 zammı içeriyor. İkinci alternatifimiz, 1 Ocak 2018'den geçerli olmak üzere taban aylığa 75 lira net zam. Aylık, taban aylık ve yan ödeme katsayılarına da birinci altı ayda yüzde 7, ikinci altı ayda yüzde 7 zam. 1 Ocak 2019'dan geçerli olmak üzere taban aylığa 75 lira net zam. Aylık, taban aylık ve yan ödeme katsayılarına birinci altı ayda yüzde 7, ikinci altı ayda yüzde 7 zam. Üçüncü alternatifimiz, 1 Ocak 2018'den geçerli olmak üzere ek ödeme oranlarına 15 puan ilave zam ve birinci altı ayda yüzde 6, ikinci altı ayda yüzde 6 zam. 2019'un birinci altı ayında yüzde 10, ikinci altı ayında yüzde 8 zam."



EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 2 BİN 405 LİRA OLACAK



Kamu görevlilerinin maaşlarına oransal zam (artı taban aylık ya da ek ödeme zammı), artı refah payı, artı enflasyon farkı formülüyle zam yapılması teklifini masaya taşıdıklarını belirten Yalçın, tekliflerinin gerçekleşmesi halinde 13. derecenin 1. kademesindeki bekar bir çalışan için en düşük memur maaşının 2 bin 405 lira olacağını kaydetti.

Yalçın, enflasyon farkının altı aylık dönem sonunda değil, gerçekleştiği aydan itibaren yansıtılmasını istediklerini ifade ederek, tekliflerinde yer alan diğer maddeleri şöyle sıraladı:

"Kamu görevlilerinin maaşlarına 1 Ocak 2018'den itibaren 2017'de gerçekleşen büyümenin yarısı, 1 Ocak 2019'dan itibaren 2018'de gerçekleşen büyümenin yarısı oranında refah payı kaynaklı ek zam yapılmasını isteyeceğiz. Kamu görevlilerinin yüzde 15 vergi diliminin üstünden alınan gelir vergisi tutarlarının kamu işvereni tarafından tazmin edilmesini sağlayacak formülle, vergi mağduriyetine son verecek kazanım üretmeyi hedefliyoruz. Kıdem aylığı gösterge rakamının 5 kat artırılarak 20'den 100'e çıkarılmasını masaya taşıyacağız. Halen 2 lira 5 kuruş olan bir yıllık kıdem aylığının 10 lira 27 kuruşa çıkması yanında, kıdem aylığındaki 25 yıl sınırlamasının kaldırılmasını teklif ediyoruz. Toplu sözleşme ikramiyesinin 77 liradan 102 liraya yükseltilmesini ve yetkili sendikaların üyelerine bir kat artırımlı (204 lira) ödenmesini teklif ediyoruz. Eş yardımının 219 liradan 410 liraya, çocuk yardımının 102 liraya yükseltilmesi teklifini masaya taşıyoruz. Kamu görevlilerine ilave doğum yardımı ödeneği verilmeli diyoruz. Kreş yardımı ödeneğinin hayata geçirilmesini ve 426 lira olarak ödemesini istiyoruz."

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