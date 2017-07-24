‹ Önceki Haber Kredi kartlarında yeni dönem başlıyor! Kredi kartlarında yeni dönem başlıyor! Sonraki Haber › Asırlık Türk markası Japonların oluyor Asırlık Türk markası Japonların oluyor

Memurlar için yüzde 10+6 zam talebi

24.07.2017 - 16:40

Memur-Sen, 4. Dönem Toplu Sözleşmesi için 2018'in ilk altı ayında yüzde 10, ikinci altı ayında yüzde 6; 2019'un ilk altı ayında yüzde 10, ikinci altı ayında yüzde 8 zammın da aralarında olduğu 3 alternatifli teklifini Devlet Personel Başkanlığı'na sundu.

Yaklaşık 1 milyon 700 bin kamu görevlisi ve memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme pazarlığı 1 Ağustos'ta başlayacak.
Memur-Sen, 2018'in ilk altı ayında yüzde 10, ikinci altı ayında yüzde 6; 2019'un ilk altı ayında yüzde 10, ikinci altı ayında yüzde 8 zammın da aralarında olduğu 3 alternatifli teklifini Devlet Personel Başkanlığı'na sundu.
Tekliflerinin kümülatif olarak maaşlara yıllık en düşük yüzde 16,60, iki yıllık yüzde 38,52 zam yapılmasını içerdiğini belirten Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın şunları kaydetti: 

"Birinci alternatifimiz, aylık, taban aylık ve yan ödeme katsayılarına 2018'in birinci altı ayında yüzde 10, ikinci altı ayında yüzde 6, 2019'un birinci altı ayında yüzde 10, ikinci altı ayında yüzde 8 zammı içeriyor. İkinci alternatifimiz, 1 Ocak 2018'den geçerli olmak üzere taban aylığa 75 lira net zam. Aylık, taban aylık ve yan ödeme katsayılarına da birinci altı ayda yüzde 7, ikinci altı ayda yüzde 7 zam. 1 Ocak 2019'dan geçerli olmak üzere taban aylığa 75 lira net zam. Aylık, taban aylık ve yan ödeme katsayılarına birinci altı ayda yüzde 7, ikinci altı ayda yüzde 7 zam. Üçüncü alternatifimiz, 1 Ocak 2018'den geçerli olmak üzere ek ödeme oranlarına 15 puan ilave zam ve birinci altı ayda yüzde 6, ikinci altı ayda yüzde 6 zam. 2019'un birinci altı ayında yüzde 10, ikinci altı ayında yüzde 8 zam."

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 2 BİN 405 LİRA OLACAK

Kamu görevlilerinin maaşlarına oransal zam (artı taban aylık ya da ek ödeme zammı), artı refah payı, artı enflasyon farkı formülüyle zam yapılması teklifini masaya taşıdıklarını belirten Yalçın, tekliflerinin gerçekleşmesi halinde 13. derecenin 1. kademesindeki bekar bir çalışan için en düşük memur maaşının 2 bin 405 lira olacağını kaydetti.

Yalçın, enflasyon farkının altı aylık dönem sonunda değil, gerçekleştiği aydan itibaren yansıtılmasını istediklerini ifade ederek, tekliflerinde yer alan diğer maddeleri şöyle sıraladı:

"Kamu görevlilerinin maaşlarına 1 Ocak 2018'den itibaren 2017'de gerçekleşen büyümenin yarısı, 1 Ocak 2019'dan itibaren 2018'de gerçekleşen büyümenin yarısı oranında refah payı kaynaklı ek zam yapılmasını isteyeceğiz. Kamu görevlilerinin yüzde 15 vergi diliminin üstünden alınan gelir vergisi tutarlarının kamu işvereni tarafından tazmin edilmesini sağlayacak formülle, vergi mağduriyetine son verecek kazanım üretmeyi hedefliyoruz. Kıdem aylığı gösterge rakamının 5 kat artırılarak 20'den 100'e çıkarılmasını masaya taşıyacağız. Halen 2 lira 5 kuruş olan bir yıllık kıdem aylığının 10 lira 27 kuruşa çıkması yanında, kıdem aylığındaki 25 yıl sınırlamasının kaldırılmasını teklif ediyoruz. Toplu sözleşme ikramiyesinin 77 liradan 102 liraya yükseltilmesini ve yetkili sendikaların üyelerine bir kat artırımlı (204 lira) ödenmesini teklif ediyoruz. Eş yardımının 219 liradan 410 liraya, çocuk yardımının 102 liraya yükseltilmesi teklifini masaya taşıyoruz. Kamu görevlilerine ilave doğum yardımı ödeneği verilmeli diyoruz. Kreş yardımı ödeneğinin hayata geçirilmesini ve 426 lira olarak ödemesini istiyoruz."


Etiketler

‹ Önceki Haber Kredi kartlarında yeni dönem başlıyor! Kredi kartlarında yeni dönem başlıyor! Sonraki Haber › Asırlık Türk markası Japonların oluyor Asırlık Türk markası Japonların oluyor
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
107.437 Değişim: 0,68% Hacim : 1.634 Mio.TL Son veri saati : 11:44
Düşük 106.957 25.07.2017 Yüksek 107.464
Açılış: 107.078
3,5592 Değişim: 0,06%
Düşük 3,5508 25.07.2017 Yüksek 3,5642
Açılış: 3,55695
4,1483 Değişim: 0,11%
Düşük 4,1378 25.07.2017 Yüksek 4,1570
Açılış: 4,14385
143,32 Değişim: -0,16%
Düşük 143,25 25.07.2017 Yüksek 143,81
Açılış: 143,54
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.