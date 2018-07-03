Memur ve memur emeklilerinin zam oranı belli oldu

TÜİK, haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Açıklanan enflasyon rakamıyla birlikte milyonlarca memur, sözleşmeli personel ve emeklinin alacağı zam oranları da belli oldu.

Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla milyonlarca memur ve emeklinin zam oranı da belli oldu.

MEMUR VE EMEKLİSİ MAAŞI YÜZDE 8.67 ZAMLANACAK

Hürriyet'ten Aysel Alp'in haberine göre; böylece yılbaşında yüzde 4 zam alan memur ve memur emeklileri, ortaya çıkan 5,17 puanlık farkı temmuz ayında yapılacak zamla alacak. Buna göre, temmuz ayı maaşları toplamda yüzde 3,5 toplu sözleşme + 5,17'lik enflasyon farkıyla 8,67 oranında zamlanacak.

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BAĞ-KUR VE İŞÇİ EMEKLİLERİ

Bağ-Kur ve işçi emeklileri ise yasa gereği 6 aylık geçmiş enflasyon oranında zam alıyor. Dolayısıyla Ocak-Haziran ayı enflasyon oranı yüzde 9,17 olduğu için 9 milyon emekli de bu oranda emekli maaşlarına zam alacak.

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Temmuz'da alacak.

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