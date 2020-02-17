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"Melek yatırımda Avrupa'da 4'üncü sıradayız"

17.02.2020 - 12:56
"Melek yatırımda Avrupa'da 4'üncü sıradayız" | Ekonomi Haberleri

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, melek yatırım ve girişim sermayesi hacminin şu anda yeterli büyüklükte olmamasına rağmen bu alanlarda yüzde 66 büyüme sağladıklarını ve 2019'da 102 milyon dolara ulaştıklarını belirterek, "Türkiye ise 141 melek yatırımcı ile melek yatırım sıralamasında Avrupa'da 4'üncü sırada yer alıyor." dedi.

Anadolu Ajansı'nın "Global İletişim Ortağı" olduğu, küresel erken aşama yatırım ve sermaye piyasalarının "Davos"u olarak kabul edilen Dünya Melek Yatırım Forumu (World Business Angels Investment Forum-WBAF), İstanbul'da devam ediyor.

Etkinliğin açılışında konuşan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Elvan, dünyanın yapısal değişiklikler geçirerek sosyal, kültürel ve ticari açıdan daha küresel hale geldiğini, küreselleşmeyle birlikte aralarında yerel, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin de bulunduğu klasik şirketlerin yatırım aktivitelerinin farklı bir noktaya taşındığını söyledi.

Ticari faaliyetlerde sınırların, milletlerin ve dillerin, küreselleşmenin etkisiyle daha az önemli hale geldiğini vurgulayan Elvan, "Yarının dünyasını yeni fikirlerle ve inovasyonlarla şekillendirmek önem taşıyor. Dünya Melek Yatırım Forumu kapsamında düzenlenen Dünya Kongresi, yatırımlar ve iş birlikleri açısından fırsatlar sunuyor." dedi.

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Elvan, dünyanın bir bölümünün diğer bölümü üzerinde etkisi olduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Bir zincirin halkaları gibi, daha yakın ilişkiler kurarak birbirimizden bir şeyler öğrenmeliyiz. Birbirine daha bağlı hale gelen dünyada, girişimciliğin, inovasyonların ve teknolojik gelişmelerin küresel ekonominin dönüşümünün arkasındaki ana unsurlar olduğunu söyleyebiliriz. Bu noktada, startup'lara büyümesi için kaynak sağlayan ve yeni fikirlerin başarılı olması için çalışan melek yatırımcılar anahtar rol üstleniyor. Büyük marketleri domine eden çok sayıda küresel şirket, kararlılık ve tutkuya sahip girişimciler tarafından kuruldu."

"MELEK YATIRIM VE GİRİŞİM SERMAYESİ HACMİNDE YÜZDE 66 BÜYÜME SAĞLADIK"

Lütfi Elvan, Türkiye'nin, girişim sermayesi ve melek yatırımı geliştirmekte kararlı olduğunu vurgulayarak, "Melek yatırım ve girişim sermayesi hacmi şu anda yeterli büyüklükte olmamasına rağmen bu alanlarda yüzde 66 büyüme sağladık. 2019'da 102 milyon dolara ulaştık." ifadelerini kullandı.

Küresel melek yatırım hacmine değinen Elvan, melek yatırımcıların sadece ABD'de 23 milyar dolar, Avrupa'da ise 7,5 milyar avro yatırım yaptığını anlattı. Elvan, "Türkiye ise 141 melek yatırımcı ile melek yatırım sıralamasında Avrupa'da 4'üncü sırada yer alıyor." dedi.

Türkiye'de şu anda 67 teknopark olduğunu ve 56 bin firmanın bu teknoparklarda faaliyet gösterdiğini kaydeden Elvan, bu şirketlere yönelik vergi istisnası ve teşvik konusunda sağlanan kolaylıklara değindi.

"WBAF, ALANINDA DÜNYANIN EN BÜYÜĞÜ"

WBAF Başkanı Baybars Altuntaş da WBAF 2020'nin, dünyanın en büyük erken aşama sermaye ve yatırım piyasaları topluluğu olduğunu belirterek, etkinliğin, sadece melek yatırımcılar ve politika yapıcılar için bir fırsat olmadığını, aynı zamanda yeni bağlantılar kurmak ve iş fırsatları yakalamak açısından endüstri ve işletme yöneticileri için de fırsatlar sağladığını kaydetti.

WBAF kapsamında düzenlenen kongrenin endüstrinin liderlerine, iş dünyasında en iyiye küresel erişim olanağı sağladığını aktaran Altuntaş, "WBAF 2020; özel sermaye fonları, varlık yönetimi kurumları, aile ofisleri, bankalar, borsalar, bilim ve teknoloji parkları, kuluçka merkezleri, hızlanma merkezleri, yatırım tanıtım ajansları, ekonomik kalkınma kurulları, ticaret ve sanayi odaları, belediyeler, inovasyon acentaları ve endüstrinin tamamına, daha zengin ve anlamlı küresel ağlar geliştirmek için bir platform sunuyor." şeklinde konuştu.


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