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Melek yatırımcılar İstanbul'da toplanacak

14.08.2018 - 14:03 | Son Güncelleme :
Melek yatırımcılar İstanbul'da toplanacak

Dünya Melek Yatırım Forumu Başkanı Altuntaş, "Türkiye'deki son gelişmeler dolayısıyla Olağanüstü Yönetim Kurulu Toplantısı talebinde bulundum. Bu sabah toplantımızı yaptık. Herkes şunda hem fikir oldu; 'Türkiye ekonomisi üzerinde bilinçli bir oyun oynanıyor.' Dolayısıyla biz 50 milyar dolarlık pazarı hem bu oyuna karşı durabilmek hem de girişimcilik ekosisteminin arkasında durmak adına bin 500 kişilik yatırımcı kadrosuyla İstanbul'da toplama kararı aldık." dedi.

Dünya Melek Yatırım Forumu Başkanı Baybars Altuntaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, start-up, girişimcilik ve şirket yatırımcılığı konusunda dünyada 50 milyar dolarlık bir pazarın bulunduğunu belirtti. Geçen yıl 50 milyar dolarlık bu sektörü Türkiye'de topladıklarını anımsatan Altuntaş, şunları kaydetti:

"Türkiye'ye 100 ülkeden 1000 civarında yatırımcı gelmişti. Doğal olarak 'bu yıl başka bir ülkede toplantımızı yapalım' derken, Türkiye'deki bu son gelişmeler dolayısıyla Olağanüstü Yönetim Kurulu Toplantısı talebinde bulundum. Bu sabah toplantımızı yaptık. Durumu izah ettim. Herkes şunda hem fikir oldu; 'Türkiye ekonomisi üzerinde bilinçli bir oyun oynanıyor.' Dolayısıyla biz bu 50 milyar dolarlık pazarı hem bu oyuna karşı durabilmek hem de girişimcilik ekosisteminin arkasında durmak adına 1500 kişilik yatırımcı kadrosuyla İstanbul'da toplama kararı aldık."

Altuntaş, forumun 17 Şubat 2019'da başlayıp 3 gün süreceğini aktararak, "Bunun gerçekleşmesi için İTÜ Rektörü ve İTÜ Teknokent'e teşekkür ediyorum. Onlarla konuştum ve bize tam destek vereceklerini söylediler. Bence İTÜ gibi üniversitenin milli konunun arkasında durması beni çok duygulandırdı." diye konuştu.

"TÜRKİYE'DEKİ GİRİŞİMLER YABANCI YATIRIMCILARDAN ÇOK FAZLA TALEP ALACAK"

Konuyla ilgili Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ı da bilgilendireceğini anlatan Altuntaş, şunları dile getirdi:

"Yatırımcılar bu durumda Türkiye'nin arkasında duruyorsa, anlamlı. Dünyada melek yatırımcılık kanununa sahip 4. ülkeyiz. Kitle Fonlaması Kanununa sahip Avrupa'da İngiltere'den sonra 2. ülkeyiz. Bu işin Türkiye'de nasıl el üstünde tutulduklarını bildiklerinden dolayı, Yönetim Kurulu'nda 'Trump'a bu start-upları yem etmeyeceğiz' dedik. Döviz kurundan dolayı girişimcilerimizin, start-uplarımızın şirket değerlemeleri düşüyor, bu üzüleceğimiz bir konu ama fırsatlar da doğuyor. Türkiye'deki girişimlerin yabancı yatırımcılardan çok fazla talep alacağını düşünüyorum."

Altuntaş, forum kapsamında 22 ülkeden 66 girişimcinin start-upını tanıttığını anımsatarak, "Bu sene Türkiye'deki girişimcilerden 33'üne bu fırsatı tanıyacağız. "Geri kalan 33 start-up tanıtma fırsatını diğer ülkelere dağıtacağız." dedi. 


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