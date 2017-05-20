Mehmet Şimşek'ten 'Otomatik BES' açıklaması

Şimşek, otomatik Bireysel Emeklilik Sisteminin hızla büyümeye devam ettiğini belirtti.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, 2003 yılında başlayan ve devlet katkısıyla 2013 yılında yeni bir ivme kazanan Bireysel Emeklilik Sistemi'nin, bu yıl başlatılan Otomatik Katılım Sistemi ile yeni bir aşamaya geçtiğini söyledi.

Türkiye'de tasarrufların artırılması amacıyla 1 Ocak'tan itibaren "kademeli" otomatik BES uygulaması başlattıklarını ifade eden Şimşek, reform niteliğindeki otomatik katılımla ilk etapta bin ve üzeri çalışanı olan özel sektörün, 1 Nisan'dan itibaren de 45 yaş altı kamu çalışanları ile 250-1000 çalışanı bulunan özel sektörün sisteme dahil olduğunu hatırlattı.

Şimşek, 2003'ten 2013 yılına kadar 3 milyon kişinin katıldığı BES'in 2013'te hükümetin yürürlüğe koyduğu yüzde 25 devlet katkı payı uygulamasıyla süratle yükseliş trendine girdiğine işaret ederek, sistemin 5 Mayıs itibarıyla 6,8 milyon katılımcıya ulaştığını, biriken fonun ise 67 milyar lira olduğunu bildirdi.

KISA SÜREDE 2,9 MİLYON ÇALIŞAN SİSTEME KATILDI

Otomatik BES uygulamasının da hızla büyümeye devam ettiğini vurgulayan Şimşek, söz konusu sistemdeki çalışan sayısının 10 Mayıs itibarıyla 2,9 milyon kişiye, fon büyüklüğünün ise 364 milyon liraya ulaştığını söyledi.

Sistemdeki 2,9 milyon kişinin 1,4 milyonunu memurların oluşturduğuna işaret eden Şimşek, 15 Haziran'a kadar cayma süresi bulunan memurların yaklaşık yüzde 75'i sistemde kalmayı tercih ettiğini belirtti.

Öte yandan, Suudi Arabistan'da düzenlenen İslam Kalkınma Bankası (İKB) İcra Kurulu 42'nci Yıllık Toplantısı temasları sırasında açıklamalarda bulunan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, yıllık toplantılarda, bankanın üye ülkelere daha güçlü bir şekilde destek vermesi için ortaya konulan vizyon ve stratejilerin tartışıldığını ve oldukça verimli geçtiğini belirtti.

Toplantılarının yanı sıra birçok ikili görüşmenin yapıldığına dikkatine çeken Şimşek, "Kuveyt Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı ve Suudi Arabistan Maliye Bakanı ile bir araya geldik. Ayrıca bizden randevu talep eden birçok Afrika ve diğer İslam ülkelerinden maliye bakanlarıyla da görüştük. Birçok ülke ile ikili temaslarda bulunma fırsatımız oldu. O açıdan da çok verimli oldu. Bu toplantıların avantajı küçük dar bir mekanda aynı anda birçok ülke ile birçok konu konuşulabiliyor." dedi.

Cidde Ticaret Odası Başkanı'nın yanı sıra İslam Ülkeleri Ticaret Odaları Başkanı Şeyh Salih ile de görüştüklerini vurgulayan Şimşek, Türkiye ile Suudi Arabistan arasında karşılıklı yatırımların artırılması konusunda fikir alışverişinde bulunduklarına işaret etti.

MEGA BANK PROJESİ

Endonezya Maliye Bakanı ve İKB Başkanı ile de ikili görüşmelerde bulunduklarını aktaran Şimşek, Mega Bank ile ilgili görüşmelerin devam ettiğini dile getirdi.

Şimşek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her iki görüşmede de Mega Bank konusunu ele aldık ve bir şekilde süreci hızlandırmak istediğimizi ifade ettik. Biliyorsunuz hem Endonezya hem Türkiye bu Mega Bank'a ev sahipliği yapmak istiyor. İKB ise bu konuda 'siz kendi aranızda karar verin' yaklaşımında. Biz daha önce farklı coğrafyalara hitap edeceğimizden dolayı yani Asya'ya Uzakdoğu'ya Cakarta'da kurulacak bir Mega Bank'ın hizmet vermesini, Ortadoğu, Afrika, Balkanlar ve Orta Asya'da Türkiye'de İstanbul'da kurulacak bir Mega Bank'ın hizmet vermesini öngörecek bir çerçeve önermiştik. Endonezya Maliye Bakanı yakın dönemde değişti. Kendisi biraz bu konuları çalışmak için zaman istedi. Dolayısıyla inşallah bir daha ki sefere bu konuyu da bir karara bağlamayı ümit ediyoruz."

İKB Başkanı'nın da sürecin hızlandırılmasından yana olduğuna dikkati çeken Şimşek, bankanın önemine dair, "Mega Bank konusunda biraz daha zamana ihtiyacımız var. Mega Bank projesi önemli. İslami finans, faizsiz finans, faizsiz bankacılık ve faizsiz sermaye piyasalarının gelişmesinde likidite ve kaynak anlamında önemli bir katkı sağlayacak bir platform. Dolayısıyla biz bu 'Mega Bank' projesine başından beri talip olduk" ifadelerini kullandı.