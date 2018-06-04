‹ Önceki Haber Fenerbahçe hisseleri sert yükseldi Fenerbahçe hisseleri sert yükseldi Sonraki Haber › ‘Fast food’cular TL’ye döndü ‘Fast food’cular TL’ye döndü

Mehmet Şimşek'ten enflasyon açıklaması

04.06.2018 - 11:38 | Son Güncelleme :
Mehmet Şimşek'ten enflasyon açıklaması

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, enflasyondaki yükselişin petrol ve kur hareketinden kaynaklandığını açıkladı.

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in açıklamaları şöyle:

"Enflasyondaki yükseliş büyük ölçüde baz etkileri ile petrol ve kur gibi dönemsel hareketleri yansıtıyor. Mayıs itibarıyla kur ve petrol fiyatlarının yıllık enflasyona etkisi 4 puandan yüksek oldu.

##$HABER_1446605$##

Sürdürülebilir yüksek büyüme için fiyat istikrarı en büyük önceliğimiz. Para politikası ve maliye politikası koordinasyonu artarak devam edecek. Seçim sonrası yapısal reformlar ve makro ihtiyati tedbirler ile politika setimiz daha da güçlenecek.

##$HABER_1446602$##

Ekonomide dengelenme eğilimi başlamış durumda, önümüzdeki dönemde daha belirgin şekilde gözlenecek. Kısa vadede baz etkileriyle enflasyondaki artış devam edebilir, ancak para ve maliye politikalarının #koordineli önlemleri ile yılın ikinci yarısında düşüş eğilimi başlayacak.

Enflasyon ve cari açıktaki iyileşme sürdürülebilir yüksek büyümeyi destekleyecektir."


‹ Önceki Haber Fenerbahçe hisseleri sert yükseldi Fenerbahçe hisseleri sert yükseldi Sonraki Haber › ‘Fast food’cular TL’ye döndü ‘Fast food’cular TL’ye döndü
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
100.476 Değişim: 1,32% Hacim : 2.812 Mio.TL Son veri saati : 12:30
Düşük 99.264 04.06.2018 Yüksek 100.510
Açılış: 99.264
4,6238 Değişim: -0,58%
Düşük 4,5949 04.06.2018 Yüksek 4,6793
Açılış: 4,651
5,4216 Değişim: -0,07%
Düşük 5,3816 04.06.2018 Yüksek 5,4706
Açılış: 5,4253
192,26 Değişim: -0,63%
Düşük 191,14 04.06.2018 Yüksek 194,34
Açılış: 193,47
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.