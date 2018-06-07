Mehmet Şimşek'ten cari açık ve enflasyon açıklaması
Başbakan Yardımcısı Şimşek, enflasyon ve cari açığın yılın ikinci yarısında düşüş trendine gireceğini belirtti.
Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Politika setimizi güçlendirmeye devam edeceğiz. Enflasyon ve cari açık yılın ikinci yarısında düşüş trendine girecek. Yapısal reformlarla ekonomimizin şoklara karşı direncini artırıyoruz. Dış talep büyümeyi güçlü bir şekilde desteklemeye devam edecek" şeklinde açıklamada bulundu.
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