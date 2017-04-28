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Mehmet Şimşek: Türkiye'nin önü açık

28.04.2017 - 13:20

Başbakan Yardımcısı Şimşek, "Türkiye zor bir dönemi atlattı ama en kötüsü geride kaldı. Yönetimde istikrarın, temsilde adaletin olacağı yeni sistem Türkiye'nin önünü açar. İşin özü itibarıyla Türkiye'nin önü açık" şeklinde kaydetti.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin zor bir dönemi atlattığını ve en kötüsünün geride kaldığını belirterek, "Yönetimde istikrarın, temsilde adaletin olacağı yeni sistem Türkiye'nin önünü açar. İşin özü itibarıyla Türkiye'nin önü açık." dedi.

Şimşek, Türkiye Sigorta, Resürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği'nin (Türkiye Sigorta Birliği-TSB) Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen Olağan Genel Kurul Toplantısında yaptığı konuşmada, sektörün değinmediği ancak devletin güçlü şekilde destek verdiği alanlardan birisinin tarım sigortaları olduğunu söyledi.

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Sektörü tehdit eden risklerin teminat altına alınmasının önemli olduğunu dile getiren Şimşek, tarın sigortalarına devletin önemli düzeyde destek verdiğini aktardı.

Şimşek, devletin, tarım sigortaları desteğiyle bir anlamda kriz yönetiminden risk yönetimine geçtiğini kaydederek, 2016'da yaklaşık 1,3 milyar liralık bir prim üretiminin gerçekleştiğini, buna karşın 801,6 milyon liralık ödemenin söz konusu olduğunu bildirdi.

DASK'ta zorunlu deprem sigortası modelinin oturtulduğunu dile getiren Şimşek, "Burada 7,8 milyon sigortalı var. Sigortalılık oranı yüzde 44'e çıkmış. Aslında zorunlu olan bir şeyin normalde daha yüksek oranlara ulaşması lazım. Burada da çaba gerekiyor." diye konuştu.

Şimşek, daha önce deprem yaşanan bölgelerde sigortalılık oranının yüksek olduğunu, İstanbul'da bu oranının yüzde 54 düzeyinde gerçekleştiğini söyledi.

Toplam hasar ödeme kapasitesi an itibarıyla 16 milyar TL'ye ulaştığını, bugüne kadar 175 milyon TL'lik bir hasar ödendiğini dile getiren Şimşek, "Ama biz bunun farkındayız. Bu konuda da hakikaten ilave çabaya gerek var." ifadesini kullandı.

TÜRKİYE'NİN TEMELLERİ SAĞLAM

Şimşek, Türkiye'nin zor bir süreçten geçtiğini belirterek, "Ülkenin karşı karşıya kaldığı iç ve dış şokları sıralayıp büyük resme odaklandığınızda aslında Türkiye'nin, Türkiye ekonomisinin ne kadar dirençli olduğunu, temellerinin ne kadar sağlam olduğunu siz kendiniz de göreceksiniz." dedi.

Kendisinin 2007 yılında piyasayı bırakıp siyasete atıldığını dile getiren Şimşek, o yıl yapılan seçimler sonrası AK Parti'ye kapatma davası açıldığını anımsattı.

Şimşek, kapatma davası atlatıldıktan sonra küresel krizin tüm şiddeti ile 2008'in ikinci yarısında devreye girdiğini kaydederek, 2008 ve 2009'da bu krizle mücadele ettiklerini ve başarılı olduklarını anlattı.

Yargının bağımsız olması için Anayasa değişikliği talebiyle 2010'da referanduma gittiklerini ifade eden Şimşek, sonrasında Türkiye'nin birçok badire atlattığından bahsetti. 
Şimşek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2011'de tekrar seçim, 2012'de FETÖ'nün MİT girişimi, 2013'te Gezi provokasyonu, yargı ve polis üzerinden FETÖ'nün yargı darbe girişimi, 2014'te iki seçim, 2015'te iki seçim, o arada bütün terör örgütlerinin Türkiye'ye musallat olması, Avrupa’daki borç krizi, Rusya ile olan kriz, Orta Doğu'daki kaos. Liste çok uzun. En son olarak geçen yıl yaşanan hain darbe girişimi. Bir düşünün Türkiye bütün bunları atlatmış, 7,3 milyon kişiye istihdam sağlamış. Şu anda kamunun brüt borç stokunun milli gelire oranı yüzde 28 civarı. Gelişmekte olan ülke ortalaması yüzde 47. Gelişmiş ülkelerde yüzde 110'ların üzerinde." 

YENİ SİSTEM TÜRKİYE'NİN ÖNÜNÜ AÇAR

Şimşek, küresel kriz sonrası dönemde 2010-2016 yılları arasında tüm bu sıkıntılara rağmen Türkiye'nin ortalama yüzde 6,7 büyüdüğünü vurguladı.

Ak Parti hükümetleri döneminde büyüme oranının ortalama yüzde 5,7 olduğunu aktaran Şimşek, 1923-2002 dönemindeki ortalama büyümenin yüzde 4,5 civarı olduğunu bildirdi.

"Türkiye zor bir dönemi atlattı ama en kötüsü geride kaldı." diyen Şimşek, çok önemli bir yapısal reformun hayata geçirildiğini vurguladı.

Şimşek, "Yönetimde istikrarın, temsilde adaletin olacağı yeni sistem Türkiye'nin önünü açar. İşin özü itibarıyla Türkiye'nin önü açık. Türkiye ne zaman yönetimde istikrarı sağlasa reform yapma kabiliyeti yükseliyor. Reformlarla birlikte, istikrarla birlikte başarıyı elde ediyor." dedi.

Geçen yıl yaşanan hain darbe girişiminin başka bir ülkede olması durumunda o ülkenin belini doğrultamayacağını dile getiren Şimşek, Türkiye ile ilgili yapılan yorumların doğru olmadığını, gerçekliğin çok farklı olduğunu söyledi.

 


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