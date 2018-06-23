Mehmet Şimşek: Endişeler yersiz
Başbakan Yardımcısı Şimşek, " Para politikasında güçlü adım attık. Maliye politikasına ilişkin endişeler yersiz" dedi.
Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Dış talebin destek olduğu, iç talebin bir miktar yumuşayacağı, cari açık, enflasyon gibi dengesizliklerin giderileceği, yönetilebilir noktaya geleceği bir dönemin içindeyiz. Para politikasında güçlü adım attık. Maliye politikasına ilişkin endişeler yersiz. Yapısal reformlarla da bu süreci güçlendireceğiz" açıklamasında bulundu.
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