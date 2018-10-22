Mecliste bütçe görüşmeleri başlıyor | Ekonomi Haberleri

TBMM'de bu hafta yaklaşık iki ay sürecek olan 2019 bütçe görüşmelerine başlanırken, siyasi partilerin grup toplantılarında da iç ve dış gündeme ilişkin önemli açıklamalar yapılması bekleniyor.

Bütçe görüşmelerine 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin yarın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna sunulması ile başlanacak. Komisyondaki görüşmeleri 22 Kasım Perşembe günü sona ermesi öngörülen bütçe teklifinin Aralık ayında da genel kurula gelmesi planlanıyor.

Meclis genel kurulunda yarın Sayıştay'da boş bulunan beş üyelik için seçim yapılacak. Genel kurul ayrıca, 701 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameyi görüşerek, fındık üreticilerinin sorunları hakkında verilen önergeleri ele alacak.

Siyasi partilerin grup toplantıları da her hafta olduğu gibi yarın yapılacak. AKP grup toplantısında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başta öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olmak üzere af ve yerel seçimde ittifak tartışmaları gibi iç gündemi ilgilendiren konularda açıklamalar yapması bekleniyor.

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