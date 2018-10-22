‹ Önceki Haber Vatandaşın devlet katkısındaki birikimi neden eriyor? Vatandaşın devlet katkısındaki birikimi neden eriyor? Sonraki Haber › Dolar kurunda son durum Dolar kurunda son durum

Mecliste bütçe görüşmeleri başlıyor

22.10.2018 - 08:54 | Son Güncelleme :
Mecliste bütçe görüşmeleri başlıyor | Ekonomi Haberleri

TBMM'de bu hafta yaklaşık iki ay sürecek olan 2019 bütçe görüşmelerine başlanırken, siyasi partilerin grup toplantılarında da iç ve dış gündeme ilişkin önemli açıklamalar yapılması bekleniyor.

 

Bütçe görüşmelerine 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin yarın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna sunulması ile başlanacak. Komisyondaki görüşmeleri 22 Kasım Perşembe günü sona ermesi öngörülen bütçe teklifinin Aralık ayında da genel kurula gelmesi planlanıyor.

Meclis genel kurulunda yarın Sayıştay'da boş bulunan beş üyelik için seçim yapılacak. Genel kurul ayrıca, 701 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameyi görüşerek, fındık üreticilerinin sorunları hakkında verilen önergeleri ele alacak.

Siyasi partilerin grup toplantıları da her hafta olduğu gibi yarın yapılacak. AKP grup toplantısında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başta öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olmak üzere af ve yerel seçimde ittifak tartışmaları gibi iç gündemi ilgilendiren konularda açıklamalar yapması bekleniyor.

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR


‹ Önceki Haber Vatandaşın devlet katkısındaki birikimi neden eriyor? Vatandaşın devlet katkısındaki birikimi neden eriyor? Sonraki Haber › Dolar kurunda son durum Dolar kurunda son durum
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
94.682 Değişim: -1,84% Hacim : 6.174 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 94.682 22.10.2018 Yüksek 97.406
Açılış: 97.216
5,6690 Değişim: 0,31%
Düşük 5,6222 22.10.2018 Yüksek 5,6920
Açılış: 5,6514
6,5052 Değişim: -0,18%
Düşük 6,4927 22.10.2018 Yüksek 6,5311
Açılış: 6,5172
222,71 Değişim: -0,12%
Düşük 221,86 22.10.2018 Yüksek 223,53
Açılış: 222,98
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.