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MB Başkanı Ağbal: Gerekli politika kararları alınacaktır

09.11.2020 - 09:06
MB Başkanı Ağbal: Gerekli politika kararları alınacaktır | Ekonomi Haberleri

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası olarak temel amacımız fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmektir. Fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda tüm politika araçları kararlılıkla kullanılacaktır. Para politikasında, şeffaflık, hesap verebilirlik ve öngörülebilirlik ilkeleri çerçevesinde iletişim güçlendirilecektir. 19 Kasım 2020 tarihli para politikası kurulu toplantısına kadar mevcut durum ve beklentiler gözden geçirilip, gelişmeler de yakından takip edilerek o

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, 19 Kasım'da  gerçekleştirilecek Para Politikası Kurulu toplantısına kadar mevcut  durum ve beklentilerin gözden geçirileceğini, gelişmelerin de yakından  takip edilerek  oluşacak veri ve değerlendirmeler ışığında gerekli  politika kararlarının alınacağını bildirdi.

Açıklamada şöyle denildi:

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası olarak temel amacımız fiyat  istikrarını sağlamak ve sürdürmektir. Fiyat istikrarı temel amacı  doğrultusunda tüm politika araçları kararlılıkla kullanılacaktır. Para  politikasında, şeffaflık, hesap verebilirlik ve öngörülebilirlik  ilkeleri çerçevesinde iletişim güçlendirilecektir.

19 Kasım 2020 tarihli Para Politikası Kurulu toplantısına kadar  mevcut durum ve beklentiler gözden geçirilip, gelişmeler de yakından  takip edilerek  oluşacak veri ve değerlendirmeler ışığında gerekli  politika kararları alınacaktır."


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