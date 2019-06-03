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Mayıs ayında zam şampiyonu yer fıstığı oldu

03.06.2019 - 10:35
Mayıs ayında zam şampiyonu yer fıstığı oldu | Ekonomi Haberleri

Tüketici fiyatları bazında mayıs ayında en yüksek fiyat artışı, yüzde 24.68 ile yer fıstığında görüldü. Geçen ay fiyatı en fazla düşen ürünlerin başında ise yüzde 54.56 ile sivri biber geldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, fiyat artışında yer fıstığını, yüzde 24,34 ile limon, yüzde 20,76 ile umreye gidiş ücreti izledi. Mayısta fiyatı en çok artan diğer ürünler arasında yüzde 18,91 ile havuç, yüzde 15,82 ile tavuk eti, yüzde 14,41 ile portakal, yüzde 9,10 ile sigaralar, yüzde 7,99 ile dizel otomobil, yüzde 6,42 ile erkek takım elbise ve yüzde 6,04 ile beyaz peynir yer aldı.

EN ÇOK SİVRİ BİBER UCUZLADI

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 54,56 ile sivri biberde gerçekleşti. Bunu yüzde 45,42 ile kuru soğan, yüzde 33,30 ile salatalık, yüzde 32,53 ile kabak, yüzde 27,97 ile taze fasulye, yüzde 14,88 ile patates ve yüzde 7,51 ile yumurta izledi. 


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