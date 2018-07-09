May, yeni Brexit bakanı atadı

İngiltere Başbakanı May, bugün istifa eden Brexit Bakanının yerine Dominic Raab'ı atadı.

İngiltere Başbakanı Theresa May, Brexit sonrası AB ile yine yakın ticari ilişki sürdürme politikasına karşı çıkarak istifa eden Brexit Bakanı David Davis'in yerine bugün Dominic Raab'ı atadı.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Kraliçe (II. Elizabeth), Dominic Raab'ın Avrupa Birliğ'nden Çıkış konusuyla görevli devlet bakanlığına Dominic Raab'ın atanmasını memnuniyetle onaylamıştır" denildi.

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Reuters'in haberine göre: Raab, daha önce konut bakanıydı.

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