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Mavi kârını yüzde 48 artırdı

12.09.2018 - 09:15 | Son Güncelleme :
Mavi kârını yüzde 48 artırdı

Mavi’nin gelirleri yüzde 28 artarak 1 milyar 62 milyon TL’ye çıktı. Şirketin net kârı yüzde 48 arttı.

Mavi, 1 Şubat-31 Temmuz 2018 dönemini kapsayan ilk yarıyılda; konsolide gelirlerini yüzde 28 artışla 1 milyar 62 milyon TL’ye, net kârını ise yüzde 48 artışla 53 milyon TL’ye çıkardı. Bu dönemdeki güçlü ve istikrarlı performansını ikinci yarıyıla da taşımayı hedefleyen şirket, yılsonu konsolide büyüme beklentisini yüzde 25’ten yüzde 30’a yükselttiğini açıkladı.

Mavi, yurtdışı e-ticaret gelirlerindeki yüzde 80 büyümeyle de dikkat çekti. İlk altı ayda 620 bin yeni müşteri kazanarak CRM üye sayısını 6.9 milyona yükselten markanın global mağaza sayısı da 428’e ulaştı.

MAVİ, ADET BÜYÜTMEYE VE PAZAR PAYINI ARTIRMAYA DEVAM EDİYOR

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Mavi’nin güçlü marka bilinirliği,  sağlıklı finansal yapısı, etkin ürün planlaması ve verimlilik odaklı stratejisi sayesinde, istikrarlı ve kârlı büyüme kaydettiklerini söyleyen Mavi CEO’su Cüneyt Yavuz şu değerlendirmelerde bulundu:

“İlk yarıda bütçe hedeflerimizin de üzerine çıkarak, konsolide gelirlerimizi yüzde 28 artırdık. Bu başarıyı sürdürülebilir kılan ve memnuniyet verici bir büyüme hızı yaratan tüm Mavi ekibine teşekkür ediyorum. Toplam büyümenin yanı sıra Türkiye’de bir önceki yıl da açık olan mağazalardaki (like-for-like) büyümenin yüzde 20.9 olarak gerçekleşmesi bize güç veriyor. Artan müşteri trafiği, yeni müşteri kazanımı, yükselen satışa dönüş oranı ve doğru ürün-doğru fiyat stratejisiyle bu büyümenin devamlılığını sağladık."

Hem adette büyümeye hem de pazar payını artırmaya devam ettiklerini altını çizen Yavuz sözlerine şöyle devam etti:

"Mevcut mağazalardaki bu etkili performansın yanı sıra, ilk 6 ayda 7 net yeni mağaza açtık,  8 noktamızın ise satış alanını genişleterek toplamda 146 bin m2’ye ulaştık. Yatırımlarımızı verimlilik esasına göre sürekli gözden geçiriyoruz. Bu yıl için planladığımız 25 yeni mağazadan 20’sinin açılışını gerçekleştireceğiz ve toplamda 15 mevcut noktamızın satış alanını genişleterek büyümeye devam edeceğiz” dedi.

“MAVİ, KUR DALGALANMALARI VE RİSKLERE KARŞI DİRENÇLİ BİR MARKA”

Her alanda sürdürülebilir başarıya odaklandıklarını belirten Yavuz, “Gelirlerimizin hedeflerimizin üzerinde artması, borçluluğumuzun minimum seviyede ve yerel tedarik sayesinde TL ağırlıklı olması, Mavi’yi kur dalgalanmaları ve risklere karşı dirençli kılıyor.

Ürünlerimizin yüzde 80’ini Türkiye’den tedarik ediyor, ülkemizdeki tekstil ekosisteminin gücüne güveniyoruz.  Sunduğumuz fiyat/kalite dengesi ve doğru ürün karmasının yanı sıra etkin tedarik, stok ve nakit akışı yönetimi sayesinde EBITDA kar marjımızı 120 baz puan artırarak yüzde 14,7’ye çıkardık. Yılın ilk yarısındaki sonuçlardan aldığımız bu güvenle 2018 için belirlediğimiz yüzde 25 büyüme hedefini yüzde 30’a yükselttik” dedi. 


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