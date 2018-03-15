Mavi yüzde 25 büyüme hedefliyor

* Konsolide gelirin yüzde 5'ine kadar yatırım harcaması

Mavi Giyim'in KAP'a bildirdiği 2018 beklentileri şu şekilde:

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