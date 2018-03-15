Mavi yüzde 25 büyüme hedefliyor

Mavi Giyim 2018'de konsolide gelirlerde yüzde 25 büyüme; yüzde 14'ün üzerinde konsolide FAVÖK marjı hedefliyor.
Mavi Giyim'in KAP'a bildirdiği 2018 beklentileri şu şekilde:
* Konsolide gelirlerde yüzde 25 büyüme
* Türkiye'de 25 yeni perakende mağaza açılışı
* Türkiye'de birebir (like-for-like) mağazalarda yüzde 16 büyüme
* Yüzde 14'ün üzerinde konsolide FAVÖK marjı
* Net Borç/EBITDA oranının 1.0 çarpanın altında kalması
* Konsolide gelirin yüzde 5'ine kadar yatırım harcaması
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