‹ Önceki Haber Avrupa borsaları güne düşüşle başladı Avrupa borsaları güne düşüşle başladı Sonraki Haber › Bakan Pekcan'dan istihdam ve ihracat mesajı Bakan Pekcan'dan istihdam ve ihracat mesajı

Mart ayında en çok bu ürünün fiyatı arttı

03.04.2020 - 11:09
Mart ayında en çok bu ürünün fiyatı arttı | Ekonomi Haberleri

Tüketici fiyatları bazında martta en yüksek fiyat artışı yüzde 45,37 ile sivri biberde gerçekleşirken, en çok ucuzlayan ürün yüzde 93,2 ile bankayla para havale ücreti oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, martta sivri biberdeki fiyat artışını yüzde 30,39 ile patates, yüzde 25,59 ile limon izledi.

Martta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 15,79 ile sarımsak, yüzde 12,31 ile ayva, yüzde 11,88 ile portakal, yüzde 11,43 ile kuru soğan, yüzde 7,51 ile bilgisayar ekipmanları, yüzde 7,46 ile kola, yüzde 6,85 ile ilaçlar ve yüzde 6,47 ile kivi yer aldı.

##$HABER_1461165$##

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 93,2 ile bankayla para havale ücretinde gerçekleşti. Bunu yüzde 18,6 ile yeşil soğan, yüzde 16,78 ile ıspanak, yüzde 14,82 ile domates, yüzde 14,31 ile benzin, yüzde 10 ile yumurta, yüzde 9,91 ile motorin, yüzde 4,26 ile salatalık izledi.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
89.846 Değişim: 0,37% Hacim : 5.989 Mio.TL Son veri saati : 16:16
Düşük 89.043 03.04.2020 Yüksek 89.930
Açılış: 89.614
6,6968 Değişim: 1,24%
Düşük 6,6075 03.04.2020 Yüksek 6,7247
Açılış: 6,6145
7,2301 Değişim: 0,28%
Düşük 7,1664 03.04.2020 Yüksek 7,2712
Açılış: 7,2099
347,45 Değişim: 1,17%
Düşük 342,66 03.04.2020 Yüksek 349,97
Açılış: 343,42
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.