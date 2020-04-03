Mart ayında en çok bu ürünün fiyatı arttı | Ekonomi Haberleri

Tüketici fiyatları bazında martta en yüksek fiyat artışı yüzde 45,37 ile sivri biberde gerçekleşirken, en çok ucuzlayan ürün yüzde 93,2 ile bankayla para havale ücreti oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, martta sivri biberdeki fiyat artışını yüzde 30,39 ile patates, yüzde 25,59 ile limon izledi.

Martta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 15,79 ile sarımsak, yüzde 12,31 ile ayva, yüzde 11,88 ile portakal, yüzde 11,43 ile kuru soğan, yüzde 7,51 ile bilgisayar ekipmanları, yüzde 7,46 ile kola, yüzde 6,85 ile ilaçlar ve yüzde 6,47 ile kivi yer aldı.

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Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 93,2 ile bankayla para havale ücretinde gerçekleşti. Bunu yüzde 18,6 ile yeşil soğan, yüzde 16,78 ile ıspanak, yüzde 14,82 ile domates, yüzde 14,31 ile benzin, yüzde 10 ile yumurta, yüzde 9,91 ile motorin, yüzde 4,26 ile salatalık izledi.

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