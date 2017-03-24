Mart ayında 70 ayın zirvesine çıktı

Almanya'da imalat ve hizmet sektörlerinde büyüme Mart'ta 70 ayın zirvesine çıktı.

Almanya'da imalat ve hizmet sektörü satın alma yöneticileri endeksi (PMI) iki sektörün de Mart ayında ABD, Çin, İngiltere ve Ortadoğu'dan gelen güçlü talebin desteğiyle yaklaşık altı yılın en keskin büyümesini kaydettiğine işaret etti.

PMI verileri Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya'da ekonomik büyümenin bu yılın ilk çeyreğinde hız kazanacağını gösteriyor.

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Markit imalat sanayi PMI öncü Mart verisine göre Şubat ayında gördüğü nihai 56.8 seviyesinden 58.3'e yükseldi. Reuters anketine katılan uzmanlar endeksin 56.5 değerini alacağını tahmin ediyorlardı.

Hizmetler PMI ise Mart ayı öncü verisine göre 54.4'ten 55.6'ya çıktı. Uzmanlar endeksin 54.6 değerini alacağını tahmin ediyorlardı.

İmalat ve hizmet sektörleri Alman ekonomisinin üçte ikisinden fazlasını oluşturuyor.

İki sektörü birden izleyen bileşik PMI ise 56.1'den 57'ye yükselerek 70 ayın zirvesini gördü.

Endekste 50'nin üzerindeki değerler büyümeye işaret ediyor.

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