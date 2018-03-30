Market zinciri sağlık sektörüne göz kırptı

Bugüne kadar hep online alışveriş devlerini bünyesine katan perakende devi Walmart, sağlık sektöründe bir satın alma planlıyor.

The Wall Street Journal'ın konuyla ilgili kaynaklara dayandırdığı haberine göre; iki şirket arası işbirliği de Humana'nın Walmart tarafından tamamen satın alınması da masadaki seçenekler arasında. Her iki taraf da çıkan haberlerle ilgili yorum yapmadı. Piyasa değeri 37 milyar dolar olan Humana'nın hisse değeri geçen yıl yüzde 30 yükseldi. Walmart hisseleri ise yüzde 25 oranında artış gösterdi.

Genellikle online ticaret şirketlerine odaklanan ve bu nedenle geçen yıl Bonobos ile ModCloth'u satın alan, Amazon'la yıllarıdır devam eden perakende savaşı sonucu da dağıtım şirketi Parcel'i bünyesine katan Walmart için Humana, ilkler arasında yer alacak bir satın alma olabilir.

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YAŞ ARTTIKÇA SAĞLIK YENİ TREND OLUYOR

Nüfusun giderek yaşlanmasıyla artan tedavi masrafları sonucu ABD ekonomisinin yüzde 18 geçen yıl sağlık masraflarına gitti. Piyasalardaki açığı gören birçok şirket, sağlık yatırımlarını artırdı.

Eczacılık inovasyon şirketi CVS Health, sağlık sigortası firması Aetna'yı aralık ayında 69 milyar dolara satın almıştı.

Online alışveriş devi Amazon da çalışanlarının artan sağlık sigortası masrafları nedeniyle J.P. Morgan ve Berkshire Hathaway gibi finans kuruluşları ile görüşüyor.

