'Makul' faiz artırımı sayısını açıkladı !

Lockhart, Fed'in bu yıl iki faiz artırımı daha yapmasının makul olduğunu söyledi.

Şubat sonunda emekliye ayrılan eski Atlanta Fed Başkanı Dennis Lockhart, Fed'in kararının mali görünüme değil verilere dayandığını söyledi. Lockhart, Fed'deki çalışma arkadaşlarının görünüme daha fazla güven duyduğunu kaydetti. Bloomberg News'a değerlendirmelerde bulunan Lockhart, "Önceden 2 faiz artırımı bekliyordum, ancak daha sonra görünümü üç faiz artırımına çıkardım" dedi.

İki faiz artırımına daha gidilmesinin makul olduğunu söyleyen Lockhart, Fed'in eğrinin gerisinde kalmadığını sözlerine ekledi.

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