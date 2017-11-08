"Makinelerimiz dünyada tüm sanayi kollarında kullanılıyor"

Ekim ayında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 8,6 ihracat artışı sağlayan makine sektörünün yılın ilk on ayında toplam ihracatı 12 milyar dolar oldu. Sektörde ilk sırada yer alan Almanya’ya yapılan makine ihracatını yüzde 5 artırmayı başardıklarını belirten Makine İhracatçıları Birliği Başkanı (MAİB) Adnan Dalgakıran, Stuttgart’ta devam eden Blechexpo Fuarında Türkiye’nin Makinecilerini başarıyla temsil ettiklerini söyledi.

Makine sektörü Ekim ayında 1,4 milyar dolar makine ihracatı gerçekleştirerek toplam ihracatını 12 milyar dolara taşıdı. Türkiye’nin toplam ihracatı içindeki payı yüzde 9,4 olan makine sektörünün en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülke Almanya oldu. Makinecilerin yılın ilk on ayında Almanya’ya yaptıkları toplam ihracat 2 milyar dolara yaklaştı.

TÜRKİYE’NİN MAKİNECİLERİ” 30 TÜRK FİRMASI İLE BİRLİKTE ALMANYA’DA

Almanya pazarındaki pazar payını artırmaya devam makineciler, Stuttgart’ta düzenlenen Uluslararası Sac ve Metal Ürünleri Fuarı Blechexpo’da yeni işbirlikleri aramayı sürdürüyor. Sac işleme makineleri, metal levha işleme ve tamamlayıcı teknolojiler alanında en yeni ürünlerin sergilendiği fuarda MAİB’in yanı sıra 30 Türk firması daha yer alıyor. Sac, metal işleme makineleri ve tamamlayıcı teknolojilerin sergilendiği fuar 10 Kasım’a kadar sürecek.

Sac levhaların metal işleme sanayisinin en önemli girdilerinden biri olduğuna dikkat çeken MAİB Başkanı Dalgakıran şunları söyledi:

“Sac sağlamlık ve dayanıklılığın yanı sıra hemen her türlü şekle girebilme özelliği ve estetik görünüm sağlayabilmek gibi avantajlar sunan bir ürün. Endüstriyel tasarım ve üretimde yaygın olarak kullanılan bu ürünün üretildiği sac işleme makineleri, sınai üretimin de en temel bileşenlerinden biri. Türkiye’nin Makinecileri olarak ihraç ettiğimiz sac işleme makinelerinde üretilen levhalar; demir-çelikten inşaata, beyaz eşyadan otomotive dek dünya genelinde tüm sanayi kollarında kullanılıyor.”

ENDÜSTRİYE ŞEKİL VEREN TEKNOLOJİ: SAC İŞLEME MAKİNELERİ

Sac işleme uygulamalarında kullanılan teknolojiler; giyotin makaslar, abkant presler, oksijenle kesme makineleri, lazer kesim makineleri, çelik işleme presleri,kırma makineleri, yuvarlak bükme makineleri, otomatik zımba makineleri, çapak alma makineleri, zımba makineleri, doğrultma makineleri, profilleme makineleri, profil bükme makineleri olarak sıralanıyor.

Endüstride manyetik kayıpları minimuma indirerek verimliliği artıran Sac İşleme Makineleri, makine, demir-çelik, metal eşya, mobilya, inşaat, beyaz eşya, ısıtma ve havalandırma cihazları, otomotiv, havacılık, gemi inşaat, telekomünikasyon, elektronik ve elektrikli aletler gibi hemen her alanda kullanılıyor.

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