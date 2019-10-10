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Makine ihracatı 13 milyar doları geçti

10.10.2019 - 13:10
Makine ihracatı 13 milyar doları geçti | Ekonomi Haberleri

Türk makine sanayisi yılın ilk 9 ayında ihracatını yüzde 5,2 artırırken, toplam ihracatını 13,2 milyar dolara yükseltti.

Makine İhracatçıları Birliği açıklamasına göre, makine sektörünün yılın ilk 9 ayında en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülkeler Almanya, ABD ve İngiltere oldu. ABD'ye yaptığı makine ihracatı yüzde 13,3 artışla 1 milyar dolara ulaşan sektörün, en fazla ihracat artışı gösterdiği diğer ülkeler ise Irak, Rusya ve Fransa olarak kaydedildi.

Söz konusu dönemde ihracat yüzde 5,2 yükselirken, toplam ihracat 13,2 milyar dolara çıktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu, her gün 10 bin ton makine ihraç eden Türk makine sanayisinin 23 alt sektörünün tamamında ürün kalitesini artırdığını ve Ar-Ge yatırımlarıyla devam eden bu gelişmenin Türkiye'nin makinecilerini tüm sektörler için rol model haline getirdiğini vurguladı.

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Makine sanayisinin, gelişen bir ekonominin stratejik sektörü olduğunun devlet tarafından da kesin kabul gördüğünü belirten Karavelioğlu, "Son dönemde bakanlıklarımız tarafından kararlılıkla hayata geçirilen yenilikçi uygulamalarda pilot sektör olarak makinenin seçilmesi, sektörümüzün gelişim kapasitesine duyulan güvenin de bir göstergesidir. Bu güvene layık olmak ve makine sanayisinin yüksek katma değer potansiyelinden tüm sektörlerin istifade edebilmesini arzu ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"KÜRESEL KRİZİ FIRSATA ÇEVİRMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Karavelioğlu, Türkiye'nin en büyük ihracat pazarı olan Almanya'daki ekonomik durgunluğun makine ihracatçılarını doğrudan etkilediğini ifade ederek, şunları kaydetti: "2019 yılında azalan küresel talepten en fazla etkilenen oyuncuların başında Almanya sanayisi geliyor. Almanya ekonomisinin 2019 büyüme beklentisinin yüzde 0,8'den, 2013'ten bu yana en kötü performans olan yüzde 0,5'e çekilmesi buradaki daralmanın devam edeceğini gösteriyor. En büyük pazarımız olan Almanya'daki bu sorunları önceden görerek başta ABD ve Rusya olmak üzere kritik pazarlara yönelik çalışmalar yaptık. Girişimlerimizin olumlu netice vermesi, ihracat performansımızı koruyabilmemizi sağladı. Dünya Ticaret Örgütü küresel ticaret hacmindeki büyüme hedefini bu yıl için yüzde 1,2'ye indirirken, Türk makine sanayisi küresel ticaret hacminin 4,5 katı büyüme performansı gösterdi. Küresel krizi bir kez daha fırsata çevirmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz." 


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