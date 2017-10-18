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Mahkemeden eski Halkbank yöneticisinin itirazına ret

18.10.2017 - 10:32

Eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın avukatları tarafından geçtiğimiz hafta mahkemeye verilen iddianameye itiraz başvurusu savcılık makamı tarafından kabul görmedi.

Savcılık tarafından mahkemeye sunulan 25 sayfalık dilekçede Atilla’nın başvurusunun reddetilmesi istenirken, davasının Reza Zarrab (Rıza Sarraf) ile ayrı görülmesinin mümkün olmayacağı, çünkü suçu birlikte işledikleri kaydedilirken “Atilla’nın masumiyet iddiası artık jüriyi ilgilendirir” denildi.

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Hürriyet'ten Razi Canikligil'in haberine göre; savcılar Atilla’nın itiraz başvurusunu, daha önce Zarrab tarafından gündeme getirilen ve mahkeme tarafından reddedilen ABD’nin İran’a uyguladığı ekonomik yaptırımları bilerek ve kasten ihlal eden yabancı aktörleri kovuşturmaya güçsüz olduğunu argümanın tekrar harekete geçirilmesi olarak değerlendirdi.

Atilla’nın yaptırım yasalarına karşı bir yabancının eyleminin değil ABD’linin savcılık tarafından kovuşturulabileceği iddiasının yalnış  olduğunu savunan savcılar,  “Atilla, yabancı bankaların seçim yapma zorunluluğunu ihlal eden bir plana katılmakla suçlanıyor – Ya ABD ile iş yapacaksın ya da İran’la” ifadesini kullandı.

Atilla’nın avukatlarının iddianameye itirazlarını savcılığın geri çevirmesine rağmen, avukatlar 23 Ekim pazartesi gecesine kadar mahkeme yeni bir savunma verebilecekler. 16 Kasım günü duruşmalar öncesinde son defa toplanacak olan mahkeme 27 Kasım’da başlaması öngörülen duruşma tarihi ve karşılarına çıkabilecek yeni gelişmelere karşı karara varacak.


Etiketler

  • Halkbank
  • İran
  • Reza Zarrab
  • Atilla
  • mahkeme
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