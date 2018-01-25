MADO’ya Katarlı ortak

Bir yıldan uzun bir süredir Katarlı Al Sraiya Holding Group ile ortaklık görüşmesi yapan MADO'nun yüzde 42.7'si satıldı.

Mado’da bir süredir devam eden ortaklık görüşmeleri tamamlandı ve şirketin yüzde 42’si satıldı. Katarlı Al Sraiya ve Venture Capital, MADO’yu Lüksemburg’da kurulu Turkish Cafe Company S.A.R.L adlı firma üzerinden aldı.

Konuyla ilgili Rekabet Kurulu’nda yayınlanan duyuruda, Yaşar Dondurma ve Gıda Maddeleri A.Ş.'nin sermayesini temsil eden payların yüzde 42'sinin Turkey Café Company S.A.R.L. tarafından devralındığı bildirildi.

Satın alma işlemi ile ilgili olarak Dünya’ya konuşan MADO Genel Müdürü Gürol Çıragöz ise “20 ülkede 50 mağazamız var. Bunu daha da artırmak ve küresel bir oyuncu olma hedefindeyiz. Bu ortaklık bu hedeflerimizi gerçekleştirmeye destek verecek” dedi.