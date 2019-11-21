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M3 para arzı arttı

21.11.2019 - 17:53
M3 para arzı arttı | Ekonomi Haberleri

En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta yüzde 1,21 artarak 2 trilyon 476,9 milyar liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Seçilmiş Bilanço Kalemleri ve Para Arzı verilerine göre, 15 Kasım'da M3 para arzı, yüzde 1,21 artışla 2 trilyon 476 milyar 877 milyon 990 bin liraya çıktı. M3 para arzı, 8 Kasım'da 2 trilyon 447 milyar 361 milyon 174 bin lira seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde vadesiz TL mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 7,54 artarak 224 milyar 993 milyon 708 bin lira, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı ise yüzde 1,67 yükselişle 312 milyar 636 milyon 982 bin lira düzeyinde gerçekleşti.

Vadeli TL mevduatı, geçen hafta yüzde 0,72 artarak 880 milyar 940 milyon 518 bin lira, vadeli YP mevduatı yüzde 0,14 azalarak 797 milyar 608 milyon 463 bin lira oldu.


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