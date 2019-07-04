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M3 para arzı arttı

04.07.2019 - 15:40
M3 para arzı arttı | Ekonomi Haberleri

En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta yüzde 0,02 artışla 2 trilyon 263 milyar lira seviyesine yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Seçilmiş Bilanço Kalemleri ve Para Arzı verilerine göre, 28 Haziran'da M3 para arzı, yüzde 0,02 artışla 2 trilyon 263 milyar 38 milyon 132 bin liraya çıktı. M3 para arzı, 21 Haziran'da 2 trilyon 262 milyar 533 milyon 903 bin lira seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde vadesiz TL mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 2,90 artarak 189 milyar 122 milyon 498 bin lira, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı da yüzde 2,70 yükselerek 288 milyar 669 milyon 754 bin lira düzeyinde gerçekleşti.

Vadeli TL mevduatı, geçen hafta yüzde 0,01 azalışla 779 milyar 216 milyon 301 bin lira, vadeli YP mevduatı da yüzde 0,98 azalarak 773 milyar 465 milyon 622 bin lira oldu.
 


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