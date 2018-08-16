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M3 para arzı arttı

16.08.2018 - 15:16
M3 para arzı arttı

En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta yüzde 3,28 artarak 2 trilyon 12,8 milyar lira seviyesine yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Seçilmiş Bilanço Kalemleri ve Para Arzı verilerine göre, 10 Ağustos ile biten haftada M3 para arzı, yüzde 3,28 artışla 2 trilyon 12 milyar 758 milyon 894 bin liraya çıktı. M3 para arzı, bir önceki hafta 1 trilyon 948 milyar 832 milyon 294 bin lira seviyesindeydi.

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AA'da yer alan habere göre; söz konusu dönemde vadesiz TL mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 1,39 artarak 194 milyar 27 milyon 548 bin lira, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı ise yüzde 11,65 artışla 204 milyar 690 milyon 671 bin lira olarak gerçekleşti.

Vadeli TL mevduatı, geçen hafta yüzde 0,32 azalarak 762 milyar 510 milyon 671 bin lira, vadeli YP mevduatı ise yüzde 6,50 yükselişle 651 milyar 554 milyon 376 bin lira oldu. 


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