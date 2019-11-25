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Lüks Fransız devi Tiffany'yi satın alıyor

25.11.2019 - 12:40
Lüks Fransız devi Tiffany'yi satın alıyor | Ekonomi Haberleri

Lüks Fransız devi Louis Vuitton, Tiffany'yi 16.2 milyar dolara satın alıyor.

Lüks Fransız markası Moët Hennessy Louis Vuitton SE (LVMH), ABD'li mücevher zinciri Tiffany & Co.'yu, 16.2 milyar dolar ya da hisse başına 135 dolara satın almak için anlaşmaya vardı.

CNBC'nin haberine göre; iki şirket önümüzdeki pazar günü anlaşmanın detayları için görüşecek. 350 milyon dolar net borcu olan Tiffany'nin değeri yaklaşık 16.7 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

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Tiffany’nin yönetim kurulu pazar günü düzenlediği toplantıda, daha önce 14.5 milyar dolar olarak önerilen değerin 16.2 milyar dolara çıkarılması üzerine anlaşmayı imzaladı. Konuyla ilgili haberlere göre, Tiffany yönetim kurulu Luis Vuitton’dan şirketi satın alma teklifini önce 16.7 milyar dolara yükseltmesini istedi, daha sonra 16.2 milyar dolarlık teklifi kabul etti.


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