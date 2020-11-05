‹ Önceki Haber "Türk Reasürans A.Ş. sigorta sektörümüzün daima yanında" "Türk Reasürans A.Ş. sigorta sektörümüzün daima yanında" Sonraki Haber › Avrupa Birliği'nde perakende satışlar geriledi Avrupa Birliği'nde perakende satışlar geriledi

Lufthansa Grubu'ndan 2 milyar Euro zarar

05.11.2020 - 14:31
Lufthansa Grubu'ndan 2 milyar Euro zarar | Ekonomi Haberleri

Lufthansa Grubu, üçüncü çeyrekteki net kaybının, küresel seyahat kısıtlamalarına yol açan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle artarak 2 milyar avroya yükseldiğini duyurdu.

Alman hava yolu şirketi Lufthansa Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, geçen yılın üçüncü çeyreğinde 10,1 milyar avro olan gelirler, 2020'nin üçüncü çeyreğinde 2,7 milyar avroya geriledi.

Grubun net zararı da bu yılın üçüncü çeyreğinde 2 milyar avroya ulaştı. Şirket 2019’nın aynı döneminde 1,2 milyar avro kar açıklamıştı.

Grubun, geçen yılın üçüncü çeyreğinde 1,3 milyar avro olan ana kazanç göstergesi faiz ve vergi öncesi düzeltilmiş karı ise bu yılın son çeyreğinde 1,3 milyar avro zarar olarak açıklandı.

##$HABER_1465295$##

Şirketin 10,1 milyar avroluk likiditeye sahip olduğu belirtilirken, dördüncü çeyrekte nakit çıkışının aylık 350 milyon avro ile sabit tutulmasının hedeflendiği kaydedildi.

Öte yandan, Lufthansa Grubu'nun yılın ocak-eylül dönemindeki gelirleri 28 milyar avrodan 11 milyar avroya gerilerken, 9 ayda toplam zararı da 5,6 milyar avroya ulaştı.

Şirket, yılın son çeyreğinde aylık nakit kaybının üçüncü çeyreğe göre daha fazla olacağı ve yeniden yapılanmanın finansal sonuçları üzerinde baskı oluşturacağı uyarısı da yaptı.

ZOR KIŞ YOLDA

Lufthansa Üst Yöneticisi (CEO) Carsten Spohr, konuya ilişkin değerlendirmesinde, havacılık sektörü için zorluklarla dolu bir kışın başında olduklarını belirterek, "Göreceli rekabet avantajımızı daha da artırmak için kaçınılmaz olan yeniden yapılandırmayı yapmakta kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Lufthansa, Kovid-19 salgını nedeniyle neredeyse iflas etme noktasına gelmişti. Alman hükümeti, haziranda 9 milyar avroluk kurtarma paketi sağlayarak şirketi iflastan kurtarmıştı.

Şirket, daha önce Kovid-19 salgınının hava ulaşımı sektöründe oluşturduğu talep daralması nedeniyle yeniden yapılanmaya giderek, 22 bin çalışanını işten çıkaracağını açıklamıştı.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.183 Değişim: 1,30% Hacim : 16.815 Mio.TL Son veri saati : 15:46
Düşük 1.170 05.11.2020 Yüksek 1.184
Açılış: 1.173
8,4357 Değişim: 0,17%
Düşük 8,4114 05.11.2020 Yüksek 8,4795
Açılış: 8,4215
9,9939 Değişim: 1,15%
Düşük 9,8472 05.11.2020 Yüksek 10,0163
Açılış: 9,8798
522,30 Değişim: 1,25%
Düşük 514,93 05.11.2020 Yüksek 523,10
Açılış: 515,85
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.