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Londra Borsası'ndan 32 milyar sterlinlik teklife red

15.09.2019 - 08:30
Londra Borsası'ndan 32 milyar sterlinlik teklife red | Ekonomi Haberleri

Londra Borsası Grubu (London Stock Exchange Group, LSE), Hong Kong Borsalar ve Takas Şirketi (HKEX) tarafından yapılan 32 milyar sterlin değerindeki satın alım teklifini reddetti.

Londra Borsası’ndan yapılan açıklamada, uygulanabilirliğe, değere ve borsa yapısına ilişin temel endişelerin mevcut olması nedeniyle HKEX tarafından yapılan satın alım teklifinin reddedildiği bildirildi.

Açıklamada, “Yönetim kurulumuz, temel kusurlar nedeniyle teklifi oy birliği ile reddetmiştir. Görüşmenin sürdürülmesinde bir yarar görülmemektedir. Hong Kong hükümeti ile olan ilişkinin ve olağan dışı yönetim kurulu yapısının meseleleri daha karmaşık bir hale sokacağı konusunda şüphe yoktur.” ifadelerine yer verildi.

HKEX, Londra Borsası'nı satın almak için 32 milyar sterlin (39,6 milyar dolar) önermişti.

HKEX, 2012’de Londra Metal Borsasını 1,4 milyar sterline satın almıştı. LSE de şirketlere, bankacılara ve yatırımcılara haber, veri ve analitik bilgi sağlayan Refinitiv’i geçen ay 27 milyar dolara bünyesine katmıştı.


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