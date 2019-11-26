Londra Borsası dev şirketi alabilir | Ekonomi Haberleri

Londra Borsası hissedarları 27 milyar dolarlık Refinitiv'i devralma teklifini destekledi.

Londra Borsası (LSE) hissedarları veri ve analiz şirketi olan Refinitiv'i 27 milyar dolarlık devralma teklifini destekledi. LSE, bu devralma ile takas işlemlerini genişletmeyi ve önemli bir piyasa verisi sağlayıcısı olmayı hedefliyor.

LSE Yönetim Kurulu Başkanı Don Robert, Londra'da gerçekleşen hissedarlar toplantısında yönetim kurulunun bu devralmayı hissedarlar ile şirketin çıkarları için "cazip bir fırsat" olarak nitelendirdiğini söyledi.

Devralmanın, 2020'nin ikinci yarısında tamamlanması bekleniyor.

LSE, Londra Borsasını veri ve analiz devine dönüştürmek amacıyla Ağustos'ta, Refinitiv'i ABD'li Blackstone'dan devralmaya karar verdiğini açıklamıştı.

Blackstone, Refinitiv'i Thomson Reuters'dan LSE'nin teklifinden 10 ay önce devralmıştı. Thomson Reuters, Refinitiv hisselerinin %45'ini elinde bulunduruyor.

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