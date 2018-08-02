Logo Yazılım'ın dönem kârı açıklandı

Logo Yazılım'ın, bir önceki yılın aynı dönemine göre kârı yüzde 48 artarak 34,9 milyon TL oldu.

Logo Yazılım, net satış gelirini bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artışla 139,8 milyon TL’ye yükseltti. Şirketin faiz, amortisman ve vergi öncesi faaliyet kârı (FAVÖK) yüzde 23 artış göstererek 50,7 milyon TL’ye, net dönem kârı ise yüzde 48 artış göstererek 34,9 milyon TL’ye ulaştı. Logo’nun, ilk yarıyılda müşteri sayısı yüzde 26 ve harcanan kontör adedi ise yüzde 32 arttı.

Logo’nun özkaynakları yıllık yüzde 42 büyürken, likiditesi artmış borçluluğu yüzde 23 azaldı. Kuruluşundan bugüne Ar-Ge yatırımlarına öncelik veren Logo Yazılım’ın, hem Türkiye hem de Hindistan ve Romanya’daki Ar-Ge yatırımlarıyla beraber toplam Ar-Ge yatırımlarının faturalanan gelirlere oranı yüzde 31 oldu.

İlk yarıyıl finansal sonuçları değerlendiren Logo Yazılım İcra Kurulu Başkanı M. Buğra Koyuncu, “2018’e hızlı bir tempoyla giren Logo Yazılım, ilk yarıyıl sonuçlarında da benzer bir başarı yakaladı. Yıllardır devam eden rekor büyüme ve kârlılık oranlarımızı, yalın yönetim anlayışımız ve bu doğrultuda oluşturduğumuz başarılı iş modeli sayesinde, sürdürülebilir bir şekilde artırmaya devam ediyoruz.

Kurumsal sürdürülebilirlik ile yüksek finansal performans arasındaki güçlü bağa inanıyor ve bu yönde yatırımlar yapıyoruz. Yenilikçi ürünlerimiz ve başarılı iş modelimiz sayesinde, iş ve çözüm ortaklarımızın yanı sıra müşteri ve yatırımcılarımıza da değer yaratmaya devam edeceğiz.” dedi.

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