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Lloyds’un vergi öncesi karı arttı

21.02.2018 - 17:13

Lloyds’un 2017 yılında vergilendirme öncesi karı bir önceki yıla kıyasla yüzde 24 artarak toplam 5,3 milyar sterline yükseldi.

İngiltere’nin önde gelen bankacılık gruplarından Lloyds Bankacılık Grubu, geçen yıl vergilendirme öncesi karının 5,3 milyar İngiliz sterlinine ulaştığını bildirdi. Bankadan yapılan açıklamada grubun 2017 yılında vergilendirme öncesi karının bir önceki yıla kıyasla yüzde 24 artarak toplam 5,3 milyar sterline yükseldiği kaydedildi. 

Grubun mali verilerine ilişkin değerlendirmede bulunan Lloyds Üst Yöneticisi Antonio Horta Osorio geçen yılın son derece başarılı geçtiğini vurguladı.

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Osorio, ayrıca bankanın önümüzdeki dönemde yeni teknoloji sistemlerinin uygulanması ve istihdamın artırılması için yaklaşık 3 milyar sterlin ayırmayı planladığını belirtti.

İngiliz hükümeti 2008 finans krizinin ardından bankanın kurtarılması için yaklaşık 20 milyar sterlin seviyesinde yatırım yapmış, geçen yılın mayıs ayında ise kamuya ait son hisse payını da satarak bankacılık grubundan çıkmıştı. 


Etiketler

  • İngiliz Sterlini
  • Lloyds Bankacılık Grubu
  • mali veriler
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