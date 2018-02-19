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Lagarde'dan Avrupa Para Fonu'na destek

19.02.2018 - 08:51

Lagarde, Euro Bölgesi`nin kalıcı kurtarma fonu ESM`nin IMF`den bağımsız olarak bir Avrupa Para Fonu`na dönüştürülmesi fikrine destek verdi.

IMF Başkanı Christine Lagarde, İsviçre'de yayınlanan Tages-Anzeiger'e verdiği demeçte, Avrupa Para Fonu'nun kurulmasının Avrupa için ihtiyaç duyulan bağımsız kriz yönetim sistemini karşılayabileceğini ifade etti.

ESM'nin Avrupa Para Fonu'na dönüştürülmesi yönünde AB Komisyonu'ndan gelen öneriyi Fransa ve Almanya destekliyor.

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Lagarde, "Euro Bölgesi'nde kriz, bağımsız, hızlı şekilde hareket etme kabiliyeti olan ve sıkı kurallar çerçevesinde çalışan bir kriz yönetim sistemine ihtiyaç olduğunu gösterdi. Bu mekanizmaya ne isim verileceği ikinci planda. Eğer biri bunu Avrupa Para Fonu olarak adlandırmak ister ise, memnun oluruz" diye konuştu


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