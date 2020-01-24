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Lagarde: Enflasyonun orta vadede artması bekleniyor

24.01.2020 - 09:52
Lagarde: Enflasyonun orta vadede artması bekleniyor | Ekonomi Haberleri

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde, enflasyonda bir miktar ılımlı artış sinyalleri olduğunu belirterek, “Orta vadede enflasyonun artması bekleniyor.” dedi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, ECB Başkanı olarak bankanın bu yılın ilk yönetim konseyi toplantısının ardından Frankfurt'ta düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Ücretler ve istihdamın artışının azalmasının Euro Bölgesi ekonomilerini zorladığını belirten Lagarde, “Küresel zayıf ticaret ve belirsizlikler Euro Bölgesi’nin imalat sektörü üzerinde baskı oluşturuyor.” diye konuştu.

Lagarde, Euro Bölgesi’nde hizmet ve inşaat sektörlerinin baskılara direnç gösterdiğini vurgulayarak, son yapılan anketlerin ve güncel verilerin bölge ekonomilerinde bir miktar istikrara işaret ettiğini anlattı.

Christine Lagarde, “Euro Bölgesi’nde kısa vadeli büyümenin benzer bölgelerdeki oranlarla aynı olmasını bekliyoruz.” ifadesini kullandı.

“ABD İLE ÇİN ARASINDAKİ TİCARET ANLAŞMASI, BELİRSİZLİĞİ TAMAMEN ORTADAN KALDIRMADI”

Euro Bölgesi’nde enflasyonda bir miktar ılımlı artış sinyalleri olduğunu anlatan Lagarde, “Orta vadede enflasyonun artması bekleniyor.” dedi.

Lagarde, bölgede düşük kalan enflasyonu artırmak için hükümetlerin teşviklerine ihtiyaç olduğunun altını çizerek, mali hareket alanı olan hükümetlere harekete geçme çağrısını yeniledi.

ECB Başkanı Lagarde, kamu borcunun yüksek olduğu ülkelerde, hükümetlerin harcamalarında ihtiyatlı olması gerektiğini anlatarak, “Hükümetlerin yapısal denge hedeflerini tutturması gerekir.” uyarısında bulundu.

Lagarde, ABD ile Çin arasında imzalanan birinci faz ticaret anlaşmasına da değinerek, anlaşmanın “belirsizliği” tamamen ortadan kaldırmadığını fakat bir miktar azalttığını söyledi.

Ticaretin aşağı yönlü risklerin değerlendirilmesinde önemli bir unsur olduğunu belirten Lagarde, “ABD ve AB arasındaki ticaret görüşmelerini çok dikkatli şekilde takip edeceğiz.” ifadesini kullandı.

Lagarde, bankanın bugünkü yönetim konseyi toplantısında “risklerin” dengesi konusunda tartışmaların olduğunu anlatarak, risklere karşı önlemlerin masaya yatırıldığını kaydetti.

"DÜŞÜK FAİZLER BENİ KAYGILANDIRIYOR"

“Düşük faizler beni kaygılandırıyor” diyen Lagarde, gözden geçirmede düşük faizlerin ekonomilerdeki yan etkilerini değerlendireceklerini bildirdi.

Lagarde, yeni strateji tanımlanana kadar mevcut hedef ve stratejiye bağlı olduklarını vurgulayarak, “Bankanın yeni stratejisi üzerinde kasım-aralık gibi anlaşabileceğimizi umuyorum.” diye konuştu.

ECB Başkan Lagarde, iklim değişikliği konusunda merkez bankaların rolü olup olmadığı konusunda bir fikir alışverişi yapacaklarını belirterek, “İklim değişliklerine yönelik hiçbir şey yapmama tehlikesinin farkındayım.” ifadesini kullandı.

Lagarde, Brexit konusunda tüm gerekli önlemlerini aldıklarını sözlerine ekledi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), Christine Lagarde başkanlığındaki yılın ilk toplantısında piyasa beklentileri doğrultusunda faiz oranlarında değişikliğe gitmedi.

Yönetim Konseyi, bugünkü toplantısında, politika faizini sıfır, mevduat faizini yüzde eksi 0,50 ve marjinal fonlama faizini de yüzde 0,25'te sabit bıraktı.


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