Lagarde: Ekonomi üzerindeki riskler aşağı yönlü | Ekonomi Haberleri

Lagarde: Ekonomi üzerindeki riskler aşağı yönlü
Avrupa Merkez Bankası'nın yeni başkanı Lagarde, "Ekonomi üzerindeki riskler aşağı yönlü, riskler bir önceki döneme kıyasla biraz daha hafif" şeklinde değerlendirdi.
Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yeni başkanı Christine Lagarde, faizlerde ve para politikası yaklaşımında değişiklik yapılmadığı kararın ardından basın toplantısı düzenledi. Lagarde, düzenlediği ilk basın toplantısında şunları söyledi:
*Euro bölgesinde enflasyon baskıları zayıf kalmayı sürdürüyor
*Son derece gevşek para politikasının devam etmesine ihtiyaç duyuluyor
*ECB elindeki tüm araçları ihtiyaç duyuldukça kullanmaya hazır
*Ekonomi üzerindeki riskler aşağı yönlü, riskler bir önceki döneme kıyasla biraz daha hafif
*Enflasyonun orta vadede yükselmesini bekliyoruz
*ECB'nin politika değerlendirme çalışması Ocak'ta başlayacak, 2020 sonundan önce tamamlanacak
*ECB değerlendirme kapsamında parlamento, akademisyenler, sivil toplum örgütleri ile fikir alışverişinde bulunacak
*Değerlendirme çalışmasının öznesi ECB'nin hedefleri; teknolojik gelişmeler, iklim değişikliği, artan işsizlik değerlendirmede ele alınacak
Etiketler
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN