Lagarde: Ekonomi üzerindeki riskler aşağı yönlü | Ekonomi Haberleri

*ECB değerlendirme kapsamında parlamento, akademisyenler, sivil toplum örgütleri ile fikir alışverişinde bulunacak

*Ekonomi üzerindeki riskler aşağı yönlü, riskler bir önceki döneme kıyasla biraz daha hafif

*ECB elindeki tüm araçları ihtiyaç duyuldukça kullanmaya hazır

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yeni başkanı Christine Lagarde, faizlerde ve para politikası yaklaşımında değişiklik yapılmadığı kararın ardından basın toplantısı düzenledi. Lagarde, düzenlediği ilk basın toplantısında şunları söyledi:

Avrupa Merkez Bankası'nın yeni başkanı Lagarde, "Ekonomi üzerindeki riskler aşağı yönlü, riskler bir önceki döneme kıyasla biraz daha hafif" şeklinde değerlendirdi.

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