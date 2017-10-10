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Kuzey Kore'ye yeni yaptırım kararı!

10.10.2017 - 14:45

AB, nükleer ve balistik füze denemeleri yapan Kuzey Kore'ye yeni yaptırım kararı aldı.

AB Konseyi, nükleer ve balistik füze deneyen Kuzey Kore'ye, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarıyla uyumlu olarak sektörel yaptırımların genişletildiğini açıkladı. Açıklamada, Kuzey Kore'ye uygulanan sınırlayıcı tedbirler çerçevesinde ülkeye doğal gaz sıvıları satışının yasaklandığı, rafine petrol ürünleri ve ham petrol satışına da sınırlama getirildiği bildirildi.

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Kuzey Kore'den tekstil ithalatı yapılamayacağı kaydedilen açıklamada, Kuzey Kore vatandaşlarına AB ülkelerinde çalışma izni verilemeyeceği belirtildi. Açıklamada, AB'nin ilave yaptırım listesinde mal varlıkları dondurulmuş ve vize yasağı getirilmiş BM kararıyla uyumlu 53 kurum ve 63 kişi bulunduğu, buna ek olarak AB'nin kendi listesinde Kuzey Kore'den 38 kişi ve 4 şirkete daha yaptırım uygulanmakta olduğu bildirildi.

AB'nin Kuzey Kore'ye yönelik ilk yaptırımları 2006'da başlamıştı.


Etiketler

  • Kuzey Kore
  • balistik füze
  • Nükleer
  • tekstil ithalatı
  • BMGK
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