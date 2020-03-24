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Kuveyt Türk borçları bir ay erteledi

24.03.2020 - 12:40
Kuveyt Türk borçları bir ay erteledi | Ekonomi Haberleri

Kuveyt Türk, nakit akışı bozulan bireysel ve tüzel müşterileri için destek paketi açıkladı.

Yeni tip koronavirüs salgınıyla ilgili gelişmeleri yakından takip eden Kuveyt Türk, nakit akışı bozulan bireysel ve tüzel müşterileri için destek paketi açıkladı. Salgından etkilenen sektörlerde faaliyet gösteren firmaların ve bu firmalarda çalışan bireylerin Nisan ayı sonuna kadar olan taksit ödemeleri Haziran ayına ötelenecek. Salgından etkilenen tüm bireysel müşterilerin ihtiyaç duyması ve talep etmesi halinde kredi kartı borçları bir ay tehir edilecek.

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili alınan önlemler kapsamında çalışanlarının ve müşterilerinin sağlığını ve güvenliğini hiçbir şekilde riske atmadan hizmetlerini devam ettiren Kuveyt Türk, yaşanan süreçte nakit akışı bozulan bireysel ve tüzel müşterilerine yönelik destek paketi hazırladı.

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Kuveyt Türk’ün bireysel ve tüzel müşterilerine destek olmak amacıyla aldığı kararlar şöyle:

Yeni tip koronavirüs salgınından etkilen sektörlerde faaliyet gösteren tüzel müşterilerin ihtiyaç duyması ve talep etmesi halinde Nisan ayı sonuna kadar olan taksit ödemeleri Haziran ayına ötelenecek.

Covid-19’dan etkilenen sektörlerde faaliyet gösteren firmalarda çalışan veya bu sektörlerde müteşebbis olan bireysel müşterilerin ihtiyaç duyması ve talep etmesi halinde konut, ihtiyaç ve araç finansmanının Nisan sonuna kadar olan taksit ödemeleri Haziran ayına ötelenecek.

Salgından etkilenen bireysel müşterilerin ihtiyaç duyması veya talep etmesi halinde kredi kartı borçları 1 ay ötelenecek.

Salgından etkilenen sektörlerde bulunan tüm segmentlerdeki müşterilerin bugüne kadar kullandıkları finansman, ihtiyaç duymaları halinde -ödemesiz dönem dahil- mevcut vade yapısından daha uzun bir vadede yapılandırılacak.


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