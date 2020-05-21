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Kuveyt Türk bilançosunu açıkladı

21.05.2020 - 13:40
Kuveyt Türk bilançosunu açıkladı | Ekonomi Haberleri

Kuveyt Türk, 2020 yılı ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Kullandırdığı fon büyüklüğünü yüzde 20,8 artırarak 70 milyar TL’ye yükselten Kuveyt Türk’ün aktif büyüklüğü 118 milyar lirayı aştı.

Kuveyt Türk, 2020 yılının ilk çeyreğine dair finansal sonuçlarını açıkladı. Kuveyt Türk’ün toplanan fon büyüklüğü 2019 yılı sonuna göre yüzde 15,6 artışla 98,8 milyar TL olurken, kullandırılan fon büyüklüğü de yüzde 20,8 artış göstererek 70 milyar TL’ye yükseldi. Kuveyt Türk, bu dönemdeki net kârını ise bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 24,3 artırarak 316 milyon TL’ye çıkardı. Öz varlıklarını 6,8 milyar TL’ye, aktif büyüklüğünü ise 118,3 milyar TL’ye ulaştıran Kuveyt Türk, aktif büyüklük açısından katılım finans kuruluşları arasında ilk sıradaki yerini korurken bankacılık sektöründe ise 11. sırada yer aldı.

Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, “Katılım finans esasları doğrultusunda geliştirdiğimiz ürün ve hizmetlerimizle 30 yılı aşkın süredir müşterilerimize hizmet veriyoruz. Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yılın ilk çeyreğinde de istikrarlı büyümemizi devam ettirdik” dedi. Koronavirüs salgınının 2020 yılının ilk çeyreğinde toplumsal dinamikleri etkilediğini belirten Ufuk Uyan, Kuveyt Türk olarak bu dönemde ana odaklarını müşterilerinin ve çalışanlarının sağlığı çerçevesinde şekillendirdiklerini ifade etti. Ufuk Uyan, “Süreci yöneten resmi otoritelerin tavsiyeleri doğrultusunda tedbirleri hızlıca aldık. Tüm süreci yakından takip etmeye devam ediyoruz” diye konuştu.

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"MÜŞTERİLERİMİZE YENİDEN YAPILANDIRMA İMKÂNI SUNDUK"

Koronavirüs salgını nedeniyle müşterilerine ve gerçek ihtiyaç sahiplerine bugüne kadar verdikleri destekler hakkında bilgi veren Ufuk Uyan, “Ana gelir faaliyetlerinde bozulma yaşayan müşterilerimize talepleri doğrultusunda gerekli esnek vade ve yeniden yapılandırma imkânı sunduk. Müşteri odaklı hizmet anlayışımızdan taviz vermediğimiz bu süreçte talep eden müşterimizin Nisan ayı sonuna kadar olan taksitlerini, kâr payı veya masraf almadan Haziran ayı sonuna erteledik. Mevcut ödeme tablosuna göre daha esnek bir vade yapısı talep eden müşterilerimizin ise finansmanını yeniden yapılandırdık. Bu süreçte ekonomik yapının en temel unsurunu teşkil eden reel sektöre yeni finansman desteğinde bulunmaya da devam ettik” dedi.

"BEREKETLİ TOPRAKLARIMIZI İŞLEYEN ÇİFTÇİLERİMİZİN YANINDAYIZ"

Koronavirüs salgını sürecinde çiftçilere yönelik destek paketi hazırladıklarını belirten Kuveyt Türk Genel Müdürü Uyan, “Memleketimizin bereketli topraklarının işlenmesi, koronavirüs salgını sürecinde yaşadığımız tecrübeler de gösterdi ki, ülkemizin gelişmesi ve temel gıda ihtiyacının karşılanması bakımından büyük önem arz ediyor. Bu hassas süreçte bereketli topraklarımızı işleyen çiftçilerimize destek olmak amacıyla 500 milyon TL limitli finansman paketi oluşturduk. Kampanya Haziran ayı sonuna kadar devam edecek. Finansman kullandırım ücretinin olmadığı Çiftçiye Destek Paketi kapsamında çiftçilerimiz, yüzde 0,79’dan başlayan kâr oranlarıyla faizsiz finansmana ulaşabiliyor. Ödemeleri yılda bir kez yapma imkânı da sağlayarak bu zorlu süreçte çiftçilerimizin yanında yer alıyoruz” dedi. 


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