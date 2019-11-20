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Kurumlar vergisi rekortmeni belli oldu

20.11.2019 - 10:23
Kurumlar vergisi rekortmeni belli oldu | Ekonomi Haberleri

Türkiye'nin 2018 gelir vergisi rekortmenlerinden ilk ikisi adının açıklanmasını istemedi, 3. sırada 54 milyon 169 bin 333 lirayla Rahmi Koç yer aldı.

Gelir İdaresi Başkanlığı, 2018 vergilendirme dönemine ilişkin yıllık gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyannamelerinin değerlendirilmesi sonucunda Türkiye genelinde en fazla vergi beyan eden 100 mükellef listesini açıkladı. Buna göre, gelir vergisi beyanlarında bir önceki yıla (Mart 2017) göre, beyan edilen matrah toplamında yüzde 13,67, tahakkuk eden vergi toplamında yüzde 14,44 artış gerçekleşti. Kurumlar vergisi beyanlarında ise bir önceki yıla (Nisan 2017) göre, beyan edilen matrah toplamında yüzde 29,01, tahakkuk eden vergi toplamında yüzde 38,61 yükseliş dikkati çekti.

Türkiye genelinde 2018 vergilendirme dönemi yıllık gelir vergisi beyanlarına ilişkin olarak Mart 2019'da 3 milyon 540 bin 136 mükellef tarafından yıllık gelir vergisi beyannamesi verildi.

Gelir vergisi beyannameleri ile 87 milyar 914 milyon 102 bin 970 lira matrah beyanında bulunulurken, bu tutar üzerinden 23 milyar 617 milyon 67 bin 834 lira gelir vergisi tahakkuk ettirildi.

En fazla gelir vergisi beyan eden mükellef listesinin ilk iki sırasındaki rekortmenler isimlerinin açıklanmasını istemedi. Listenin 3'üncü sırasında ise 54 milyon 169 bin 334 lirayla Mustafa Rahmi Koç yer aldı.

Kurumlar vergisi beyan eden mükellef listesinde ise ilk sıranın sahibi geçen yıl tahakkuk ettirilen 10 milyar 610 milyon 547 bin 65 lira vergiyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası oldu.
Geçen yılın birincisi Şarık Tara da 36 milyon 215 bin 996 liralık vergiyle dördüncü sırada yer buldu.

Listenin ilk 10 sırası ise şöyle:

1 TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI AŞ 10.610.547.065,28
2 T.C.ZİRAAT BANKASI AŞ 2.439.822.266,92
3 TÜRKİYE GARANTİ BANKASI AŞ 1.584.998.626,64
4 TÜRKİYE İŞ BANKASI AŞ 1.301.239.300,62
5 TÜRKİYE PETROLLERİ AO 1.266.648.883,03
6 İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK AŞ 1.174.689.183,54
7 EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FAB.TAŞ 966.350.079,45
8 TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK AO 940.253.159,58
9 YAPI VE KREDİ BANKASI AŞ 754.005.586,72
10 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 694.492.251,82


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