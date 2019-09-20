Kurulan ve kapanan şirket sayıları azaldı | Ekonomi Haberleri

Kurulan şirket sayısı ağustosta, bir önceki aya göre yüzde 26,34 azalarak 5 bin 301 oldu. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 13,76'lık azalışla, 965 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, ağustos ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı. Buna göre, ağustosta kurulan şirket sayısı bir önceki aya göre yüzde 26,34 azalarak 7 bin 197'den 5 bin 301'e geriledi. Bu dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 13,76 azaldı ve 965 oldu. Temmuz ayında kapanan şirket sayısı ise 1119 idi.

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Ağustosta geçen yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 2,61 azaldı, kapanan şirket sayısı ise yüzde 11,43 arttı. Kurulan şirket sayısı ocak-ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,3 azalarak 52 bin 474, kapanan şirket sayısı yüzde 5,59 artarak 7 bin 597 oldu.