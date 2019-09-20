‹ Önceki Haber Fitch'ten Türkiye açıklaması Fitch'ten Türkiye açıklaması Sonraki Haber › Vakıfbank, Çin Exim Bank'tan kredi sağladı Vakıfbank, Çin Exim Bank'tan kredi sağladı

Kurulan ve kapanan şirket sayıları azaldı

20.09.2019 - 11:40
Kurulan ve kapanan şirket sayıları azaldı | Ekonomi Haberleri

Kurulan şirket sayısı ağustosta, bir önceki aya göre yüzde 26,34 azalarak 5 bin 301 oldu. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 13,76'lık azalışla, 965 olarak kayıtlara geçti.

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, ağustos ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı. Buna göre, ağustosta kurulan şirket sayısı bir önceki aya göre yüzde 26,34 azalarak 7 bin 197'den 5 bin 301'e geriledi. Bu dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 13,76 azaldı ve 965 oldu. Temmuz ayında kapanan şirket sayısı ise 1119 idi.

##$HABER_1457504$##

Ağustosta geçen yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 2,61 azaldı, kapanan şirket sayısı ise yüzde 11,43 arttı. Kurulan şirket sayısı ocak-ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,3 azalarak 52 bin 474, kapanan şirket sayısı yüzde 5,59 artarak 7 bin 597 oldu.


‹ Önceki Haber Fitch'ten Türkiye açıklaması Fitch'ten Türkiye açıklaması Sonraki Haber › Vakıfbank, Çin Exim Bank'tan kredi sağladı Vakıfbank, Çin Exim Bank'tan kredi sağladı
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
100.299 Değişim: -0,04% Hacim : 5.258 Mio.TL Son veri saati : 15:21
Düşük 99.933 20.09.2019 Yüksek 100.964
Açılış: 100.641
5,7003 Değişim: -0,32%
Düşük 5,6815 20.09.2019 Yüksek 5,7270
Açılış: 5,7186
6,2896 Değişim: -0,48%
Düşük 6,2827 20.09.2019 Yüksek 6,3354
Açılış: 6,3197
275,02 Değişim: -0,22%
Düşük 274,64 20.09.2019 Yüksek 277,17
Açılış: 275,61
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.