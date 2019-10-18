Kurulan-kapanan şirket istatistikleri açıklandı | Ekonomi Haberleri

Kurulan şirket sayısı eylülde, bir önceki aya göre yüzde 45,18 artarak 7 bin 696 oldu. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 20,73'lük artışla bin 165 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), eylül ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı. Buna göre, eylülde kurulan şirket sayısı bir önceki aya göre yüzde 45,18 artışla 5 bin 301'den 7 bin 696'ya yükseldi. Bu dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 20,73 arttı ve bin 165 oldu. Ağustos ayında kapanan şirket sayısı 965 idi.

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Eylülde geçen yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 21,62, kapanan şirket sayısı da yüzde 4,95 arttı.

Kurulan şirket sayısı ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,18 azalarak 60 bin 170'e gerilerken, kapanan şirket sayısı yüzde 5,5 artarak 8 bin 762 oldu.

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