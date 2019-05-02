İngiltere Merkez Bankası Başkanı Carney, "Küresel ticaret gerilimi şimdilik gevşedi" açıklamasında bulundu.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Mark Carney, küresel ticaret geriliminin şimdilik gevşediğini belirtti. BoE'nin politika faiz oranını sabit tutma kararının ardından değerlendirmede bulunan Carney, küresel gerilimlerde şubat ayından bu yana gevşemenin gözlemlendiğini kaydetti. Carney, küresel ekonomik büyümenin bu yıl ılımlı şekilde artmasının beklendiğini vurgulayarak, "Küresel ticaret gerilimi şimdilik gevşedi." ifadesini kullandı. İngiltere’de yerel gerilimlerin bir süre daha devam etmesinin beklendiğini kaydeden Carney, "Parlamento, anlaşmasız şekilde İngiltere'nin AB'den çıkmasına 'hayır' oyu verdi. Brexit belirsizliğinin iş dünyası için zorlanılacak seviyelere ulaştığına dair kanıtlar gözlemleniyor." değerlendirmesinde bulundu.

İlerleyen dönemde BoE'nin kısa vadeli dalgalanmaları izleyeceğini belirten Carney, tüketici talebinde düşüşün gözlemlendiği tek alanın konut sektörü olduğunu aktardı.

BoE, bugün politika faiz oranını yüzde 0,75, tahvil alım hedefini ise 435 milyar sterlin seviyesinde bıraktığını açıklarken, para politikası tutanaklarında, politika faiz oranı ve tahvil alım hedefinin sabit tutulması kararlarının oy birliği ile alındığı bildirilmişti.

Banka, İngiltere’nin bu yılın sonuna ilişkin büyüme tahminini yüzde 1,2’den yüzde 1,5’e çıkarmıştı.