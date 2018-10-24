Küresel Rekabetçilik Endeksi’nde Türkiye neden 3 basamak düştü? | Ekonomi Haberleri

Dünya Ekonomik Forumu’nun geçen hafta yayınladığı “2018 Küresel Rekabetçilik Endeksi 0.4”te Türkiye 3 basamak gerileyerek 140 ülke arasında 61. oldu.

İşte Hürriyet gazetesi yazarı Gila Benmayor'un bugünkü yazısı...

Türkiye 2017 endeksinde 58. sıradaydı.

Adına 0.4’u eklemiş olan endeks, Dördüncü Sanayi Devrimi’nin yeniden şekillendirdiği küresel ekonomi dinamiklerini ölçmek için yeni bir metodolojiye başvurmuş. Dünya Ekonomik Forumu Başkanı Klaus Schwab’un söz konusu endeksle ilgili dediği gibi, Dördüncü Sanayi Devrimi’ne hazırlık artık rekabetçiliğin temel faktörlerinden biri.

Türkiye’nin bu yeni endekste gerilemesinin nedenlerinden biri kuşkusuz Dördüncü Sanayi Devrimi’ne hazırlığı tüm kurumlarıyla henüz kucaklamamış olması. Endeksin temel aldığı 12 alan şöyle:

Kurumsal Yapılanma, Altyapı, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Makroekonomik Ortam, Sağlık, Beceriler, Mal Piyasası, İşgücü Piyasası, Finansal Sistem, Pazar Büyüklüğü, İş Dünyasının Dinamizmi ve İnovasyon Kabiliyeti.

Türkiye endeksteki verilere göre, Altyapı, Makroekonomik Ortam, Beceriler, Finansal Sistem gibi alanlarda geriye gitmiş.

CİNSİYET UÇURUMU RAPORU AŞAĞIYA ÇEKİYOR

Öte yandan endekste Türkiye’nin sosyal ve çevresel performansı da hatırlatmış.

Küresel Cinsiyet Uçurumu Raporu’nda Türkiye’yi en alt sıralara yerleştiren kötü performans bizi sürekli aşağıya çeken bir faktör gibi duruyor.

Açıkçası toplumun yarısının, iş gücünde, siyasette, geride kalması bize pahalıya mal oluyor.

2018 Küresel Rekabetçilik Endeksi 0.4’ün şampiyonu bu yıl ABD.

100 üzerinden 85.6 puan alan ABD geçen yıl birinci sırada olan İsviçre’yi tahtından indirmiş.

ABD’nin arkasından sırasıyla Singapur, Almanya, İsviçre, Japonya, Hollanda, Hong Kong,İngiltere, İsveç ve Danimarka geliyor.

Bunlar en rekabetçi 10 ülke.

Endeksin ilk 20 rekabetçi ülkeleri ise sırasıyla Finlandiya, Kanada, Tayvan, Avustralya, Güney Kore, Norveç, Fransa, Yeni Zelanda, Lüksemburg ve İsrail.

Dikkatinizi çekmek istiyorum.

Endeksteki ilk 20 ülkenin 10’nu Avrupa ülkeleri.

Asya ülkeleri rekabetçilikte giderek yükselirken, Avrupa’nın rekabetçi gücü kim ne derse desin çok iyi.

BRİCS VE TÜRKİYE

BRİCS (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Güney Afrika) ülkeleri arasında Çin 28. sırada, Rusya ise 43. sırada. Hindistan ise 2017 yılına göre beş basamak yükselerek 58.sıraya yükselmiş.

BRİCS ülkelerinden örnekleri, Türkiye’nin sıklıkla bu grupla (BRİCS+TR) birlikte anılması nedeniyle verdim.

Bu gruptaki diğer iki ülke Brezilya ve Güney Afrika’nın rekabetçilik endeksindeki performansları Türkiye’nin gerisinde.

Sancılı başkanlık seçiminin ikinci turu 28 Ekim’e kalan Brezilya endekste 72. sırada, Güney Afrika ise 67. sırada.

DÜNYA EKONOMİK FORUMU “DAVOS” MARKASININ KULLANILMASINA KARŞI

DÜNYA Ekonomik Forumu “Davos” markasının kendi etkinliklerinin dışında kullanılmasını istemiyor. DEF dünkü basın açıklamasında “Davos markasının, bizimle ilgisi olmayan etkinliklerde kullanılmasına karşıyız” sözlerine yer verdi.

Davos markası en son Suudi Arabistan’ın büyük bir tanıtım kampanyası yaparak dün açılışını yaptığı “Geleceği Yatırım Girişimi” etkinliği nedeniyle kullanılmıştı.

Kaşıkçı cinayeti nedeniyle Dünya Bankası, İMF’nin yanı sıra pek çok üst düzey bürokrat ve politikacının, kurumun katılmaktan vazgeçtiği etkinlik medyada “Çöl Davos”u olarak lanse edilmişti. Şimdiye kadar dünya pek çok etkinliğe Davos benzetmesi yapılmıştı ancak DEF hiçbir zaman bir basın açıklaması yapma gereğini duymamıştı.

Demek ki, Suudi Arabistan’ın şimşekleri üzerine çektiği bir dönemde “Çöl Davos” benzetmesi bardağı taşıran son damla olmuş.

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