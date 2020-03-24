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Küresel piyasalara 'sınırsız' destek

24.03.2020 - 09:16 | Son Güncelleme :
Küresel piyasalara 'sınırsız' destek | Ekonomi Haberleri

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) "sınırsız" genişleme adımının ardından karışık seyrediyor.

Fed, tarafından dün yapılan açıklamada, piyasaların desteklenmesi için sınırsız varlık alımı kararı alındığı bildirildi. Piyasaların sorunsuz bir şekilde işlemesi ve para politikasının etkili geçişkenliğini sağlamak amacıyla hazine tahvili ve konut kredisine dayalı menkul kıymet alacağını bildiren Fed, yeni programlar oluşturularak çalışanlar, tüketiciler ve işletmelere kredi akışının destekleneceğini ve yeni finansman sağlanacağını kaydetti.

Fed'in açık uçlu yeni parasal genişleme adımına karşın, ABD'de Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında Senato'ya sunulan 2 trilyon dolarlık ekonomik teşvik paketinin ikinci kez engellenmesi ve ekonomik aktiviteye ilişkin beklentilerin aşağı yönlü revizyonları, dün piyasalarda alışların güçlenememesine neden oldu.

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Teşvik paketinin reddedilmesi sonrası Cumhuriyetçi ve Demokrat Parti yöneticilerinin tekrar bir araya gelerek yeni bir tasarı konusunda müzakerelere devam etmesi bekleniyor.

Analistler, Kovid-19 salgınına ilişkin veriler ve açıklamaların yanı sıra ekonomiye ilişkin beklentilerdeki aşağı yönlü revizyonların özellikle batıda endişeleri artırdığını söyledi.

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF), salgın nedeniyle bu yıl için küresel büyüme tahminini yüzde 2,6'dan yüzde eksi (-) 1,5'e çekerken, Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva da, bu yıl küresel resesyon beklediğini bildirdi.

Bu gelişmelerle, Dün Dow Jones endeksi yüzde 3,04, S&P 500 endeksi yüzde 2,93 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,27 değer kaybetti.

Avrupa tarafında, özellikle İtalya, İspanya ve İngiltere'de salgının yayılma hızı piyasaların en önemli endişe kaynağı oldu.

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, salgın nedeniyle kamu harcamalarını sınırlandıran kuralları askıya alırken, tedbirleri de her geçen gün sıkılaştırıyor. Analistler, alınan tedbirlerin şimdilik vaka sayısındaki artışı yavaşlatmadığını, ayrıca ekonomik aktiviteye ilişkin sorunları da derinleştirdiğini söyledi.

İngiltere'de dün akşam alınan kararla market ve eczaneler dışında tüm işletmelerin kapatılmasına karar verildi.

Dün Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 3,32, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 3,79 ve Almanya'da da DAX 30 endeksi günü yüzde 2,1 düşüşle tamamladı.

ABD ve Avrupa borsalarındaki düşüşlere karşın bugün Asya piyasalarında pozitif bir seyir izleniyor. Güney Kore'de son 4 haftadaki en az yeni Kovid-19 vakasının görülmesi ve finansal istikrar için ekonomi yönetimlerinin güçlü teşvikleriyle borsalar ve petrol fiyatları yükseldi.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 5,9, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 6 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 değer kazandı.

Yurt içinde, dün 82.500-86.500 geniş bandında dalgalanan BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,81 azalışla 84.246,17 puandan tamamladı. Dün 6,60'ın üzerini test etmesi sonrası 6,5612'den kapanan dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında 6,5450 seviyesinde işlem görüyor.

Bugün, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), açıklayacağı Para Politikası Kurulu toplantı özeti ile ABD ve Avrupa'da açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 82.000 ve 80.000 seviyelerinin destek, 89.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

11.30 Almanya, mart ayı imalat ve hizmet sektörü PMI
12.00 Avro Bölgesi, mart ayı imalat ve hizmet sektörü PMI
12.30 İngiltere, mart ayı imalat ve hizmet sektörü PMI
14.00 Türkiye, PPK toplantı özeti
14.30 Türkiye, mart ayı finansal hizmetler güven endeksi
16.45 ABD, mart ayı imalat ve hizmet sektörü PMI
17.00 ABD, şubat ayı yeni konut satışları
17.00 ABD, mart ayı Richmond Fed sanayi endeksi


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