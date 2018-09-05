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Küresel piyasalar İdlib'e odaklandı

05.09.2018 - 09:24
Küresel piyasalar İdlib'e odaklandı

Küresel piyasalar, Rus savaş uçaklarının İdlib'e düzenlediği hava saldırısı ve dünya kamuoyundan gelen açıklamaların ardından jeopolitik gelişmelere odaklandı.

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde Rus savaş uçakları çok sayıda sivil yerleşim yerini ve muhaliflerin cephe hatlarını vurmaya devam ederken, dünya kamuoyundan gelen tepkiler, bölgedeki gerilimin artabileceği endişelerine neden oluyor. 

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Türkiye, Rusya ve İran heyetleriyle İsviçre'nin Cenevre kentinde 10-11 Eylül'de gerçekleştireceği görüşmelerin Suriye'deki siyasi sürece ilişkin "kader anı" olacağını belirtti. ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley ise İdlib'de kimyasal silah kullanılana kadar kenarda durup beklemeyeceklerini kaydederek, "Bu konuda Başkan (Donald Trump) da kamuoyu önünde açıkça konuşarak eğer kimyasal silah kullanılırsa ABD karşılık verecek demek istedi" ifadelerini kullandı. 

Konuyla ilgili gelişmelerle piyasalardaki risk iştahının azaldığı ve pay piyasalarının negatif bir seyir izlediği görülürken, dolar endeksi yükseliş eğilimini sürdürerek analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 95,5'i test etti.

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Dün ABD'de açıklanan imalat sanayi verilerinin beklentileri aşmasına karşın Dow Jones endeksi yüzde 0,05, S&P 500 endeksi yüzde 0,17 ve Nasdaq endeksi de yüzde 0,23 değer kaybetti. Analistler, bugün açıklanacak dış ticaret verileri ile ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin açıklamalarının takip edileceğini belirterek, ISM imalat sanayi endeksinin 14 yılın zirvesine çıkmasına karşın pay piyasalarında kar satışlarının etkisini artırdığını dile getirdi. 

Avrupa tarafında, dün açıklanan Üretici Fiyat Endeksi'nin yıllık yüzde 4 artışla beklentileri aşmasına karşın avro/dolar paritesi 1,1530'a kadar geriledi. Parite bugün Asya piyasalarında 1,1590 seviyesinde dengelendi. Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,10, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,31 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi de yüzde 0,62 değer kaybetti. 

Dün küresel piyasalardaki negatif seyir, Asya piyasalarıyla bugüne de taşındı. Japonya ve Çin'de açıklanan hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin yatay seyrine karşın, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,29, Çin'de Şanghay bileşik endeksi de yüzde 0,77 değer kaybetti. 

Yurt içinde, dün döviz kurlarında sınırlı da olsa yükseliş eğilimi devam ederken, BIST 100 endeksi günü yüzde 0,77 azalışla 93.189 puandan tamamladı. Dün 6,6630 seviyesinden kapanan dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında 6,6850 seviyesinden işlem görüyor. 

Analistler, Rusya'nın İdlib'de düzenlediği hava saldırılarının ardından bölgede yükselen tansiyonun risk iştahını azalttığını, konuyla ilgili gelişmelerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını dile getirdi. Avrupa'da hizmet sektörü PMI ve ABD'de dış ticaret dengesinin veri takviminde öne çıktığını söyleyen analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 90.000 seviyesinin destek, 95.000 puanın direnç konumunda olduğunu belirtti. 

Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle: 

10.55 Almanya, ağustos ayı hizmet sektörü PMI 
11.00 Avro Bölgesi, ağustos ayı hizmet sektörü PMI 
11.30 İngiltere, ağustos ayı hizmet sektörü PMI 
12.00 Avro Bölgesi temmuz ayı perakende satışlar 
15.30 ABD, temmuz ayı dış ticaret dengesi 


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