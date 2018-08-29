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"Küresel petrol piyasası bu yıl sonunda daralacak"

29.08.2018 - 15:29
"Küresel petrol piyasası bu yıl sonunda daralacak"

Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Birol, bu yılın sonuna doğru petrol piyasalarının daralacağı yolunda kesin kaygılar olduğunu dile getirdi.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, güçlü talep ve bazı üretici ülkelerdeki üretim belirsizliklerinden dolayı, küresel petrol piyasalarında bu yıl sonuna doğru daralma yaşanacağını söyledi.

Hindistan Petrol Bakanı Dharmendra Pradhan ile Yeni Delhi'de bugün yaptığı görüşmeden sonra konuşan Birol, "Bu yılın sonuna doğru petrol piyasalarının daralacağı yolunda kesinlikle bazı kaygılar mevcut. Hindistan ve diğer önde gelen ithalatçı ülkeler buna hazırlıklı olmalı" dedi.

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Birol, petrol piyasalarının "çok güçlü talep büyümesi ve Venezuela'da üretimin çökmekte olması" nedeniyle sıkışabileceğini belirtti.

Venezuela'nın petrol üretiminin son iki yılda yarı yarıya düştüğünü söyleyen Birol, Ortadoğu'daki üreticiler dahil, bazı ülkelerde "üretimde kırılganlık" görüldüğünü vurguladı.

Birol Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Venezuela'nın üretiminin düşmeye devam etmesinin beklendiğini de kaydetmişti.


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