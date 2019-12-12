‹ Önceki Haber "KOBİ'lerimizi dönüştürmemiz lazım" "KOBİ'lerimizi dönüştürmemiz lazım" Sonraki Haber › Çin 2020'de ekonomik istikrara öncelik verecek Çin 2020'de ekonomik istikrara öncelik verecek

Küresel petrol arzı kasımda arttı

12.12.2019 - 16:35
Küresel petrol arzı kasımda arttı | Ekonomi Haberleri

Küresel petrol arzı, kasımda bir önceki aya göre 20 bin varil artarak günlük 101 milyon 360 bin varile yükseldi.

Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) aylık petrol piyasası raporuna göre, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) ham petrol üretimi kasımda bir önceki aya göre günlük 300 bin varil azalarak 29 milyon 660 bin varil oldu.

Ham petrol dışındaki diğer konvansiyonel olmayan OPEC üretimi ise değişmeyerek günlük 5 milyon 550 bin varil olarak kayıtlara geçti. Böylece, OPEC'in toplam petrol üretimi kasımda günlük 35 milyon 210 bin varil olarak gerçekleşti.

OPEC dışı ülkelerin petrol üretimi ise kasımda bir önceki aya göre günlük 320 bin varil artarak 66 milyon 150 bin varile yükseldi. Böylece, küresel petrol arzı kasımda bir önceki aya göre günlük 20 bin varil artarak 101 milyon 360 bin varile yükselmiş oldu.

KÜRESEL PETROL TALEBİ ARTACAK

Rapora göre, küresel petrol talebinin 2020'de bu yıla kıyasla günlük ortalama 1 milyon 300 bin varil artışla 101 milyon 500 bin varil olacağı öngörülüyor. Bir önceki raporda gelecek yıl petrol talebinin 1 milyon 200 bin varil artacağı tahmin edilmişti.

Petrol talebinde 36 milyon 700 bin varille Asya Pasifik bölgesinin başı çekmesi beklenirken, bu bölgeyi 32 milyon 200 bin varille Amerika kıtası ve 15 milyon 100 bin varille Avrupa kıtasının izleyeceği öngörülüyor.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
110.115 Değişim: 2,03% Hacim : 10.743 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 108.556 12.12.2019 Yüksek 110.115
Açılış: 108.556
5,7867 Değişim: -0,23%
Düşük 5,7628 12.12.2019 Yüksek 5,8113
Açılış: 5,7999
6,4342 Değişim: -0,43%
Düşük 6,4144 12.12.2019 Yüksek 6,4798
Açılış: 6,4621
273,18 Değişim: -0,70%
Düşük 271,59 12.12.2019 Yüksek 276,33
Açılış: 275,10
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.