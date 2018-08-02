‹ Önceki Haber İşsizlik maaşı başvuruları beklentinin altında kaldı İşsizlik maaşı başvuruları beklentinin altında kaldı Sonraki Haber › Türk Ekonomi Bankası ikinci çeyrek kâr sonuçlarını açıkladı Türk Ekonomi Bankası ikinci çeyrek kâr sonuçlarını açıkladı

Küresel gıdada fiyatlar geriledi

02.08.2018 - 16:28
Küresel gıdada fiyatlar geriledi

FAO Gıda Fiyat Endeksi, temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 3,7 gerileyerek 168,8 puan oldu.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünden (FAO) yapılan açıklamaya göre, uluslararası pazarlarda tahıl, bitkisel yağ, süt ürünleri, et ve şekerden oluşan 5 ana gıda maddesinin fiyatlarının ve ticaretinin takibiyle ölçülen Gıda Fiyat Endeksi, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 3,7'lik azalışla 168,8 puan oldu.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; küresel gıda fiyatlarındaki düşüşte, süt ürünleri ve şeker başta olmak üzere önemli ticaret maddelerinin fiyatlarında gerçekleşen kayda değer azalışlar etkili oldu.

Süt Ürünleri Fiyat Endeksi temmuzda bir önceki aya göre yüzde 6,6 azalarak, aşağı yönlü harekette ilk sırada yer aldı.

##$HABER_1448138$##

Tereyağı ve peynir kotasyonlarındaki düşüşün tam yağlı ve yağsız süt tozu kotasyonlarındaki düşüşten daha hızlı gerçekleştiği gözlendi. 

Et Fiyat Endeksi de geçen ay hazirana göre yüzde 1,9 azaldı. Şeker Fiyat Endeksi'nde de aynı dönemde yüzde 6 azalış oldu.

Önemli şeker üreticisi ülkelerden Hindistan ve Tayland'da üretim görünümünde izlenen iyileşmeler endeksteki düşüşün temel kaynağı olurken, dünyanın en büyük şeker üreticisi ve ithalatçısı Brezilya'da ürün hacminin daha düşük gerçekleşeceği beklentisi uluslararası şeker fiyatlarındaki aşağı yönlü hareketin sınırlı kalmasına yol açtı. 

Hububat Fiyat Endeksi geçen aya göre yüzde 3,6 azaldı. Buğday, mısır ve pirincin ihracat kotasyonlarında düşüş gerçekleşmesine rağmen buğday ve mısır değerleri temmuz ayı sonuna doğru yükselme eğilimi gösterdi.

Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi'nde yüzde 2,9 azalma kayıtlara geçti. Temmuzdaki aşağı yönlü eğilim, kısmen, Çin ve ABD arasındaki ticaret geriliminden etkilenen soya fasulyesi piyasasının zayıflığından kaynaklandı. 


Etiketler

‹ Önceki Haber İşsizlik maaşı başvuruları beklentinin altında kaldı İşsizlik maaşı başvuruları beklentinin altında kaldı Sonraki Haber › Türk Ekonomi Bankası ikinci çeyrek kâr sonuçlarını açıkladı Türk Ekonomi Bankası ikinci çeyrek kâr sonuçlarını açıkladı
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
94.543 Değişim: -2,74% Hacim : 7.214 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 94.153 02.08.2018 Yüksek 95.518
Açılış: 95.518
5,0922 Değişim: 0,47%
Düşük 5,0638 03.08.2018 Yüksek 5,0951
Açılış: 5,0682
5,9003 Değişim: 0,41%
Düşük 5,8682 03.08.2018 Yüksek 5,9103
Açılış: 5,8761
197,88 Değişim: 0,53%
Düşük 196,72 03.08.2018 Yüksek 198,07
Açılış: 196,83
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.