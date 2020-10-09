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Küresel gıda fiyatları eylül ayında yükseldi

09.10.2020 - 12:50
Küresel gıda fiyatları eylül ayında yükseldi | Ekonomi Haberleri

Küresel gıda fiyat endeksi, eylülde bir önceki aya göre yüzde 2,1, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 5 artarak 97,9 değerine yükseldi.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünden (FAO) yapılan açıklamaya göre, bitkisel yağlar ve tahılların başı çektiği gıda ürünleri için karşılaştırmalı fiyat endeksi, eylül ayında artış gösterdi. Eylül ayı boyunca ortalama 97,9 puan olan endeks, ağustos ayına göre yüzde 2,1, yıllık bazda yüzde 5 arttı.

FAO Tahıl Fiyat Endeksi de aylık bazda yüzde 5,1, yıllık bazda yüzde 13,6 artış kaydetti. Söz konusu artışta, Güney Yarım Küre'deki üretim beklentilerine ilişkin endişeler ve Avrupa çevresindeki kışlık buğday ekimini etkileyen kuru hava koşullarıyla canlı ticaret faaliyetinin teşvik ettiği yüksek buğday fiyat kotasyonları etkili oldu.

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Mısır fiyatları, Avrupa Birliği'ndeki daha düşük üretim beklentilerine ve ABD'deki nakliyat malzemelerinin aşağı yönlü revizyonuna tepki olarak yükseldi. Bu arada, uluslararası sorgum ve arpa fiyatları artarken, pirinç fiyatları geriledi.

Tereyağı, peynir ve yağsız süt fiyatlarındaki artışlar, tam yağlı süt tozu fiyatlarındaki düşüşle dengelendiği için süt fiyat endeksi eylül ayında önemli bir değişim göstermedi.

Şeker fiyat endeksi, Hindistan'daki önemli toparlanma ve Brezilya'da öngörülen güçlü üretim sayesinde "gelecek sezon küresel şeker üretimi fazlası olacağı" beklentisiyle yüzde 2,6 azaldı.

Öte yandan, dünya tahıl stoklarının 2021 sezonunun sonunda 890 milyon ton olması beklenirken, küresel tahıl ticaretinin 2020-2021 döneminde tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşacağı tahmin ediliyor.


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